Hitze in Rom

Hitze in Rom :

Hitze in Rom : „Es sind beispiellose Temperaturen“

Rom am Dienstag: Das Thermometer zeigt 43 Grad. Bild: Reuters

Kommt der Hitzerekord am Dienstag oder doch erst am Mittwoch? Werden es 42 oder 43 oder noch mehr Grad? Für Roms Bürgermeister Roberto Gualtieri stand jedenfalls schon am Montag fest: „Es sind beispiellose Temperaturen.“

Matthias Rüb

Zum Hitzeplan der italienischen Hauptstadt gehören seit Dienstag auch zehn mobile Teams des Zivilschutzes, die bei möglichen Verkehrsstaus und Feuersbrünsten sowie an den einschlägigen Menschenansammlungen vor Kolosseum, Petersplatz oder Engelsburg mit Rat und Tat und vor allem mit kühlen Wasserflaschen zur Stelle sein sollen.

Über die offiziellen Kanäle der Stadtverwaltung sowie über die sozialen Medien wird an die bewährten Praktiken des gesunden Menschenverstands erinnert: in den heißesten Stunden – möglichst sogar zwischen 11 und 18 Uhr – die Wohnung nicht verlassen, die idealerweise auf 24 bis 25 Grad gekühlt sein soll; sich um Alte, Kranke und Kleinkinder kümmern; viel Obst und Gemüse essen, schwere Gerichte meiden, keinen Alkohol und keinen Kaffee trinken; dafür umso mehr Wasser, anderthalb bis zwei Liter am Tag.

Für die Römer und die Touristen stehen dafür 3500 „nasoni“ zur Verfügung. So heißen die Trinkbrunnen, aus deren nach unten gebogenen und damit offenbar an große Nasen erinnernden Rohren das kühle Nass sprudelt, ohne Wasserhahn und ohne Unterlass, Tag und Nacht, sommers wie winters. Die „nasoni“ findet man über die von den Wasserwerken entwickelte App „Waidy Wow“: Waidy steht abgekürzt für „Water Identity“, und Wow vermutlich unabgekürzt für „Wow!“.

Als ob es nicht schon heiß genug wäre, hat sich auch die politische Debatte über die Hitze erhitzt. Die Linken, zu denen auch der Sozialdemokrat Gualtieri im Römer Rathaus auf dem Kapitolshügel gehört, sehen sich in ihren Warnungen vor den immer schlimmeren Folgen des Klimawandels bestätigt. Die Rechten entgegnen, im Sommer könne es eben schon mal heiß werden, und verwahren sich gegen den alarmistischen bis apokalyptischen Ton des anderen Lagers. Abkühlung beim Wetter könnte es bis Ende Juli geben. Bei der Debatte eher nicht.