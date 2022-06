Bis zu 40 Grad in Paris : Frankreich ächzt unter der Sahara-Hitze

Wegen der „canicule“, wie die Franzosen zu der Affenhitze sagen, mussten die Kinder in den zwölf Départements mit Alarmstufe Rot am Freitag nicht zur Schule gehen. Bild: Reuters

„Willkommen in der Sauna“: In der Wäscherei in der Rue de Meaux herrscht Normalbetrieb, obwohl die Außentemperatur schon am Samstagvormittag die 30-Grad-Marke geknackt hat. Drinnen ist es noch einmal ein ganzes Stück heißer. Zur Not rufe man zur Abkühlung die Feuerwehr, sagt die Wäschereibesitzerin und lacht.

Nicht nur in Paris, auch in anderen Teilen Frankreichs ist vielen Menschen heute weniger nach Lachen zumute. Die Hitzewelle aus der Sahara überrollt das Land und lässt vielerorts monatliche Rekordtemperaturen von bis zu 40 Grad erwarten. Schon die vergangenen Tage waren für Mitte Juni ungewöhnlich heiß.

„Frankreich leidet unter einer intensiven Hitzewelle, die so früh wie nie zuvor auftritt“, teilte der Wetterdienst Météo France mit, dessen Messungen im Jahr 1947 begannen. In den südwestlichen Départements wie der Gironde rund um Bordeaux hatte er schon am Donnerstag die Alarmstufe Rot wegen Hitzewellen ausgerufen. Am Freitag wurde es dann noch heißer. In der 500.000-Einwohner-Stadt Toulouse zeigte das Thermometer in der Spitze 39,6, im mittelalterlichen Carcassonne 40,7 und in der Kleinstadt Durban-Corbières nördlich von Perpignan 42,3 Grad.

Wegen der „canicule“, wie die Franzosen zu der Affenhitze sagen, mussten die Kinder in den zwölf Départements mit Alarmstufe Rot am Freitag nicht zur Schule gehen. Wer dies wünsche und dazu in der Lage sei, dürfe seine Kinder zuhause betreuen, schrieb das Bildungsministerium an die Adresse der Eltern – und fügte hinzu, dass nur körperliche Aktivitäten „mit geringer Intensität erlaubt“ seien.

„Eine wirklich außergewöhnliche Situation“

Die Feuerwehr wurde vor allem in ländlichen Regionen in Alarmbereitschaft versetzt. Bauern bangen um ihre Ernte. Weil es schon in den vergangenen Wochen kaum geregnet hat und die Vegetation trocken ist, können sich Brände besonders schnell ausbreiten. Im Département Vendée in Westfrankreich berichten lokale Medien in den vergangenen Tagen wiederholt von Feldbränden. Im Departement Aveyron in Südfrankreich zerstörte diese Woche ein Feuer 25 Hektar und musste ein Dorf mit knapp 30 Einwohnern evakuiert werden.

Auch der Autoverkehr ist von der Hitze betroffen. Weil die Hitze die Ozonkonzentration in die Höhe getrieben hat, haben die Behörden in der Hauptstadtregion Île-de-France, in der Region Lyon und in der Region Hauts-de-France im Nordosten des Landes Tempoverschärfungen verhängt. Statt 130 darf man auf den Autobahnen nur noch 110 Kilometer in der Stunde fahren. Wo vorher Tempo 110 galt, gilt nun Tempo 90.

In Paris gelten zudem Verkehrsbeschränkungen. So dürfen seit Samstagfrüh nur noch Fahrzeuge mit einer Umweltplakette der Klassen 0, 1 und 2 durch die Hauptstadt und Vororte fahren, was ältere und ausländische Fahrzeuge – die deutsche Umweltplakette wird nicht anerkannt – ausschließt. Um Autofahrer bei der Hitze in Bus und Bahn zu locken, gibt es in der Île-de-France an diesem Samstag ein Sonder-Tagesticket. Das sogenannte „Forfait antipollution“ kostet 3,80 Euro und schließt auch einige Flughafenverbindungen ein.

Für Samstagnachmittag schließt Météo France sogar absolute Temperaturrekorde nicht aus. „Es handelt sich hierbei um eine wirklich außergewöhnliche Situation“, schreibt der Wetterdienst auf seiner Internetseite. Für den Abend, die Nacht und den morgigen Sonntag seien dann Gewitter zu erwarten, ehe die Hitzewelle allmählich zurückgehen werde.