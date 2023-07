Schon schön, dass es offenbar wieder gute Nachrichten von Boris Becker gibt. Gerüchten zufolge nämlich hat er seiner Freundin Lilian einen Heiratsantrag gemacht. Okay, geschieden ist Becker noch nicht, doch in fortschreitendem Alter mag man sich nicht mehr für alles ewig Zeit lassen. „Die neue Frau“ schreibt: „Ein Zeuge will beobachtet haben, wie das Tennis-Ass im Mailänder Dom vor seiner Liebsten auf die Knie fiel.“

Sagen Sie mal, unbekannter Zeuge: Haben Sie in der Kirche vielleicht noch ganz viele andere kniende Menschen gesehen? Und haben Sie das dann für einen Massenantrag gehalten? Ob Beckers angeblicher Antrag angenommen wurde, bleibt offen; wir erinnern uns aber, dass er auf dem Platz bei seinem Becker-Hecht auch oft zu Boden ging, und erfolgreich waren diese Aktionen nicht immer.

Statt in Mailand in Rom geheiratet hat Gianni Versaces Bruder Santo, der in „Bunte“ einen Grund dafür nennt: „Wenn man Rom – auf Italienisch Roma – von hinten liest, heißt es ‚Amor‘, wie ‚Amore‘, die Liebe.“ Das ist uns tatsächlich noch nie aufgefallen, und jetzt wundert nicht, dass es hierzulande keinen ausgeprägten Heiratstourismus gibt; welche Botschaften Trufknarf oder Nlök verbreiten sollten, ist ja auch unklar. Influencer immerhin könnten sich vermehrt aufmachen nach Kiel, dessen von hinten gelesener Name ein gutes Omen für viele Likes sein könnte. Beziehungsweise Leiks.

Barbie auf Wildschweinjagd

Lieber nach L.A. aufgemacht hat sich Margot „Barbie“ Robbie, deren Bodenständigkeit „Gala“ damit erklärt, „dass sie auf der Farm ihrer Großeltern nahe der aus­tralischen Gold Coast aufwuchs, wo sie glücklich war, wenn sie Wildschweine jagen konnte, wie sie mal erzählte“. Womöglich wäre die passendere Rolle als Barbie für sie dann Obelix gewesen, wobei das von der Statur nicht ganz hinkommt. Vermutlich hätte sich Robbie gerade auch in Kleinmachnow wohlgefühlt, wo ganz Deutschland die Jagd auf ein Wildschwein verfolgte, das man für eine Löwin hielt.

Über Robbies Umzug nach L.A. teilt „Gala“ mit: „Auch hier konnte sie dank ihrer natürlichen Art und Unbedarftheit schnell Fuß fassen.“ Dass Unbedarftheit der Karriere nutzt, ist uns neu. Gilt das auch, wenn man ahnungslos, belämmert und treudoof ist?

Ganz natürlich geblieben ist auch Mathilde von Belgien, die mit ihrem Mann das zehnte Thronjubiläum feiern konnte. „Frau im Spiegel“ urteilt: „Dass die Königin das Kleid bereits 2019 zum Staatsbesuch in Luxemburg trug, ist einmal mehr Ausdruck ihrer Bescheidenheit.“ Wir fragen uns, wer da wohl so genau hinschaut: obsessive Fashion-Spotter, die über jedes königliche Kleidungsstück Buch führen? Oder sind gar Palastangestellte dafür zuständig, jedes bei jedem Termin getragene Stück in Excel-Tabellen aufzulisten? Würde so jemand auch uns beobachten, dann wüsste er, dass wir während des Verfassens dieser Kolumne schon zum 136. Male unser dunkelgrünes Trigema-Shirt tragen. Geht das noch als Bescheidenheit durch, oder ist es schon Verwahrlosung?

Wir alle sind Würste

Auf die Frage von „Schöne Woche“, worüber er am meisten lache, antwortet Schauspieler Matthias Matschke: „Ich hoffe doch am meisten über mich. Weil ich eine ganz schön armselige Wurst bin. Aber bei dieser Aussage steht auf der Habenseite, dass die anderen es auch sind.“ Wenn die anderen aber genauso armselig sind, müsste er dann nicht genauso viel über sie lachen? Und lachen all die anderen Würste dann auch alle mit?

Von manchen belächelt wird Sängerin Michelle, weil sie mit einem jüngeren Kollegen zusammen ist. In „Schöne Woche“ wehrt sie sich. „,Es gibt Menschen, die sind 26 und doch 3000 Jahre alt. Ich sehe in Eric nicht diesen jungen Mann von 26 Jahren‘, findet Michelle. Darüber würden wir gern mehr erfahren, wie es ist, einen 977 vor Christus geborenen Mann aus der Spätbronzezeit zu lieben. Deutschen Schlager dürfte es da noch nicht gegeben haben, doch vielleicht hat Eric wenigstens Wildschweine gejagt und ist dadurch bodenständig geblieben.

Als abgehoben gelten ja Harry und Meghan, die ihren Frust laut „Freizeitwoche“ nun am Gatten auslässt: „Mit dem Notarzt in die Klinik – Prinz Harry – Verzweifelter Hilferuf! Hat Meghan ihn wirklich grün und blau geschlagen?“ Können wir uns kaum vorstellen, dass der Hüne Harry, der so tapfer gegen die Taliban und seinen Bruder William gekämpft hat, sich von Meghan verbimsen lässt. Ohnehin leidet der Ärmste, wie „Bunte“ behauptet, noch unter „Erdbeben-Angst“: In Montecito „reiben nämlich die nordamerikanische und die pazifische Erdplatte an der San-Andreas-Verwerfung aneinander“. Da braucht es nicht auch noch eine Meghan-Verwerfung, bei der sich die Nordamerikanerin und der Brite aneinander reiben.

Im erdstoßgefährdeten Montecito, lernen wir noch, wird allen Kindern eingetrichtert: „Lass dich – egal wo du gerade bist – auf die Knie und Hände fallen.“ Womit wir jetzt auch Boris Beckers vermeintlichen Heiratsantrag im Dom im anderen Licht sehen: Womöglich hat er ja einfach nur Angst vor einem Erdbeben gehabt.