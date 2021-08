Herzblatt-Geschichten : Rumludern ist nicht mein Ding

Eines der letzten verbliebenen Privilegien traditioneller Männlichkeit: Wenn unsereins ein paar Kilos zugelegt hat, müssen wir nicht mit der intimen Frage rechnen, ob wir vielleicht schwanger seien. Ganz anders bei Frauen – diese müssen dazu nicht mal zunehmen. Amal Clooney etwa, „der superschlanken Menschenrechtsanwältin“, starren laut Bunte alle „auf den Bauch“, weil sie angeblich wieder Zwillinge erwarte: „Ist da nicht eine kleine Wölbung? Nein! Und nochmals nein!“ Doch Frau Clooney sollte sich nicht zu sicher fühlen, wir durchschauen sie trotzdem. Ebenso wie Frau mit Herz die Schwangerschaft von Stefan Mross’ Ehefrau belegt: Verdächtig sei, „dass Anna-Carina in letzter Zeit auffallend dünn aussieht. Es ist bekannt, dass manche Frauen im ersten Schwangerschaftsdrittel abnehmen.“ Erwischt, die Damen!

Kleine Wölbungen bei der Influencerin Chiara Ferragni hingegen müssen nicht unbedingt auf ein süßes Geheimnis hinweisen, sondern vielleicht nur auf regelmäßigen Pizzagenuss, den Ferragni im Netz dokumentiert – was in der Redaktion von In investigativen Eifer entfacht. Denn „eine Sache bleibt dabei immer unerklärlich: Wenn Chiara ihre Pizza-Pics bei Instagram teilt, ist sie immer schon fleißig am Naschen – der Pizza vor ihr fehlt aber kein einziges Stück. . .“ Verblüffend, in der Tat. Ist das von Ferragni angeknabberte schmale Stück am Ende das einzig echte und die Scheibe vor ihr eine Attrappe? Oder ist die Scheibe vor ihr schon ihre zweite Pizza, nachdem sie die erste fast komplett verputzt hat?

Fachblatt für Gefühle

Apropos Scheibe. „Es gibt ja auch genügend Beispiele, dass das Verlassen einer Routine einen großen Sprung nach vorne ermöglicht“, schreibt Chefredakteur Robert Pölzer im Bunte-Editorial: „Die Entdeckung Amerikas durch Christoph Kolumbus, der so zeigte, dass die Erde gar keine Scheibe ist.“ Genau, Kolumbus wollte einfach mal raus aus der Routine und ist deshalb ab nach Amerika. Das mit der Erdkugel war da zwar längst bekannt, ein Seeweg nach Indien wäre scheibenmäßig auch schwer zu befahren gewesen, aber Bunte ist nun mal kein Fachblatt für Geschichte, sondern für Gefühle, allen voran die Liebe. „Sie zu begreifen als eine gute Freundin, die man nicht enttäuschen und nicht langweilen will“, rät Pölzer: „Wenn diese Freundin, die Liebe, glücklich ist, kommt dieses Glück zu uns zurück.“ Als wäre es nicht schwer genug, die eigene Partnerin glücklich zu machen, sollen wir auch noch die Liebe als solche glücklich machen und bei Laune halten, schönen Dank auch.

Noch wortgewandter als der Bunte-Chef ist einzig Franz Josef Wagner. „Die Natur, manche meinen Gott, erhebt seinen schrecklichen Zeigefinger“, konstatiert er in Bild ob der jüngsten Katastrophen, wobei man sich fragt, ob der Menschheit statt eines schrecklichen Zeigefingers nicht eher ein Mittelfinger gezeigt wurde. „Wir Menschen müssen uns wieder versöhnen mit Feuer und Wasser“, schließt Wagner – und wir finden, dass in diesem Fall der erste Schritt zur Versöhnung dann bitte von Feuer und Wasser ausgehen sollte.

Sichtbarer Dreck

Ein eher distanziertes Verhältnis zum Wasser hat das Schauspieler-Ehepaar Mila Kunis und Ashton Kutcher: Frau im Spiegel zufolge haben sie erklärt, ihre Kinder Wyatt, 6, und Dimitri, 4, „würden nicht täglich gebadet, sondern erst, wenn man den Dreck auch sehe“. Bei der eigenen Körperhygiene halten sie es ähnlich: Mit einem Stück Seife, so Kutcher, „wasche ich täglich Achseln und Schritt, sonst nichts“. Ganz konsequent ist das nicht, denn dreckige Achseln und Schritte sehen die allermeisten Mitmenschen ja gar nicht.

Eine löblicherweise ganz saubere Trennung hingekriegt haben Axel Schulz und seine Frau, und weil der Mann einst Boxer war, schreibt neben etlichen anderen Medien auch Bunte vom „Ehe-K.O.“. Wenn ein Fußballspieler sich trennt, muss es dementsprechend Ehe-Abpfiff heißen, ein Hochspringer reißt die Ehe-Latte. Dass Bunte im Folgenden behauptet, gerade noch rechtzeitig „zogen Axel und Patricia die Reißleine“, ist metaphorisch freilich enttäuschend: Selbstverständlich hätten sie das Handtuch werfen müssen. Eine neue Beziehung hat Schulz bereits, allerdings ist es „nicht total fest. Ich suche eine feste Verbindung. Rumludern ist nicht mein Ding.“ Da hätten wir jetzt gern eine Definition, ab welchem Festigkeitsgrad sich der Übergang von der Rumluderei bis zur großen und glücklichen Liebe vollzieht.

Definitiv nicht mehr am Rumludern ist Jessica Schwarz, sie hat soeben geheiratet. „Während der Trauung überreichte der Bräutigam der Braut eine Schachtel. Beim Öffnen flatterten unzählige weiße Schmetterlinge aus der Box, die sich unter die Hochzeitsgesellschaft mischten“, weiß Bunte. „Ein rührendes Symbol, wie flüchtig das Glück und die Liebe sind.“ Dabei wäre es eigentlich passender gewesen, Symbole dafür zu finden, dass Glück und Liebe lange bleiben und die Partner aneinander festhalten. Doch vermutlich fände eine Hochzeitsgesellschaft es nicht so toll, wenn Schnecken und Zecken sich unter sie mischten.