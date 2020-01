Heftige Böen erwartet : Wetterdienst warnt vor fliegenden Christbäumen

Mehr als 30 Affen gestorben : Mögliche Verursacher des Feuers im Krefelder Zoo melden sich

In der Silvesternacht ist das Affenhaus in Krefeld bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Vermutlich haben verbotene Himmelslaternen das Feuer verursacht. Die mutmaßlichen Starter haben sich am Mittwochnachmittag gemeldet.