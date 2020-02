Umstrittener Klinikaufenthalt : Die Vergrämung des Mafiabosses

Die Behandlung von Patienten aus dem Ausland ist für deutsche Kliniken ein lukratives Geschäft. Allerdings sollte man achtgeben, wen genau man sich auf den Operationstisch legt. Insbesondere in Hannover ist das keine neue Erkenntnis: Vor zwei Jahren ließ sich dort ein ranghohes Mitglied der iranischen Führung in einer neurochirurgischen Privatklinik behandeln. Das führte zunächst zu Protestkundgebungen gegen den „Todesrichter“ und endete schließlich mit dessen überstürzter Ausreise unter Polizeischutz.

Reinhard Bingener Politischer Korrespondent für Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Bremen mit Sitz in Hannover. F.A.Z.



Gegenwärtig sehnt man sich in Hannover abermals die Ausreise eines Patienten herbei, zu dessen Schutz ein Großaufgebot der Polizei abgestellt werden muss. Es geht um Igor K., einen mutmaßlichen Mafiaboss aus Montenegro. Der 35 Jahre alte Mann war am 28. Januar in seinem Geländewagen während einer Autofahrt in der Nähe von Podgorica aus einem VW Golf heraus mit einem Sturmgewehr angegriffen worden. Mehr als 20 Schüsse wurden dabei abgefeuert. Sieben davon trafen Igor K.

Den Hintergrund des Angriffs bildet vermutlich eine Auseinandersetzung zwischen dem Skaljari-Clan, dem Igor K. angehören soll, und dem Kavac-Clan. Beide Gruppen sollen Rivalen im Drogengeschäft sein. Im Verlauf der blutigen Fehde soll es bereits Dutzende Tote gegeben haben. Teil der Auseinandersetzung war vermutlich auch ein Doppelmord in Brandenburg aus dem vergangenen Jahr sowie zuvor ein Mord in Wien.

100.000 Euro an die MHH für die Behandlung

Der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) standen all diese Zusammenhänge nach eigenen Angaben nicht vor Augen, als Igor K. am 7. Februar in der Stadt mit einem Ambulanzflugzeug eintraf, nachdem zuvor eine Behandlung verabredet worden war. Auch die Polizei wurde sich offenbar erst nach und nach über die Gefahrenlage klar. Zunächst standen nur wenige Beamte um das Bett des Mannes herum. Später war es dann ein Spezialeinsatzkommando. Schließlich wurde das ganze Gelände der Hochschulklinik von schwerbewaffneten Polizisten gesichert, die Besucher wurden kontrolliert.

Auch politisch läuft die Angelegenheit zusehends aus dem Ruder. Die Opposition beklagt die hohen Kosten für die Steuerzahler aufgrund des Polizeieinsatzes. Der FDP-Abgeordnete Marco Genthe fragte, aus welchen Quellen die knapp 100.000 Euro stammen, welche die MHH für die Behandlung von Igor K. erhalten hat. Auch innerhalb der Landesregierung ist es zu Unstimmigkeiten gekommen. Das Amtsgericht hatte bereits Schutzgewahrsam für Igor K. angeordnet. Doch zu der vom Innenministerium beabsichtigten Verlegung des Patienten ins gut gesicherte Justizvollzugskrankenhaus Lingen kam es nicht, weil sich das Justizministerium querstellte. Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Anja Piel beklagte, es herrsche Chaos innerhalb der Landesregierung. Innenminister Boris Pistorius (SPD), Justizministerin Barbara Havliza (CDU) und Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU) seien „offenbar zerstritten“.

Ausweisungsverfügung gegen Igor K.

Zum Krach kam es auch zwischen Regierungskoalition und MHH. Der CDU-Fraktionsvorsitzende Dirk Toepffer kritisierte, die Klinikleitung habe das Land Niedersachsen mit der Aufnahme von Igor K. „der Lächerlichkeit preisgegeben“. Auch die SPD-Fraktionsvorsitzende Johanne Modder griff die Klinikleitung scharf an. Ins Visier ist besonders Andreas Tecklenburg geraten, der Ärztliche Direktor und Vizepräsident der MHH. Bei maßgeblichen Landespolitikern steht Tecklenburg schon seit längerer Zeit unter verschärfter Beobachtung. Es gibt deshalb Vermutungen, dass die Posse um den von Schüssen durchsiebten Mafiaboss als Kulisse für einen personellen Wechsel genutzt werden könnte, bevor die MHH in den nächsten Jahren für mehr als eine Milliarde Euro durch einen Komplettneubau ersetzt wird.

Davor richten sich die Anstrengungen der Landesregierung jedoch auf eine rasche Entfernung von Igor K. aus Hannover. Innenminister Pistorius teilte am Donnerstag mit, dass dem Mann aus Montenegro am späten Mittwochabend eine Ausweisungsverfügung wegen Gefährdung der öffentlichen Sicherheit zugestellt worden ist. Auch deren sofortige Vollziehbarkeit wurde angeordnet. Igor K. müsse das Land also umgehend verlassen, erklärte das Innenministerium. Andernfalls werde er abgeschoben. Die Anwälte des Patienten könnten gegen die Ausweisungsverfügung allerdings vor Gericht vorgehen.

Mehr zum Thema 1/

Deshalb werden flankierend weitere Maßnahmen getroffen, die Igor K. den Aufenthalt in Deutschland erschweren sollen. Die Polizeidirektion Hannover beantragte abermals Schutzgewahrsam, der eine Verbringung des Patienten in eine besser abgesicherte Umgebung ermöglichen würde. Nach Informationen dieser Zeitung wird erwogen, dass die MHH zudem den Patientenvertrag mit Igor K. kündigt.

Die Intensivstation hat der Mann aus Montenegro mittlerweile verlassen. Igor K. liegt nun auf einer Privatstation. Eine weitere Operation des Patienten am Mittwoch hat dem Vernehmen nach lediglich der Wundversorgung gedient. Der Mann sei „reisefähig“, teilte Pistorius am Donnerstagnachmittag mit.