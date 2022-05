Leichnam in der Rechtsmedizin : Babyleiche in Mülltonne in Hannover entdeckt

Aktualisiert am

Babyleiche in Mülltonne in Hannover entdeckt

Im Hannoveraner Stadtteil Misburg-Nord hat die Polizei die Leiche eines Säuglings in einem Mülleimer entdeckt. Zwei Personen werden derzeit vernommen.

Absperrband der Polizei ragt aus einer Mülltonne in Hannover, nachdem dort eine Babyleiche entdeckt wurde. Bild: dpa

In Hannover ist ein toter Säugling in einer Mülltonne gefunden worden. Die Polizei befrage derzeit einen 22-jährigen Mann und eine 27 Jahre alte Frau, sagte eine Polizeisprecherin. Es sei noch nicht sicher, ob eine Straftat vorliege und Ermittlungen aufgenommen würden.

Die Frau habe frisch entbunden und sei zur medizinischen Betreuung in ein Krankenhaus gebracht worden. Nach den bisherigen Erkenntnissen habe die mutmaßliche Mutter selbst am Dienstag den Notruf gewählt und den Hinweis gegeben. Daraufhin hätten Polizisten den toten Säugling in der Mülltonne im Stadtteil Misburg-Nord entdeckt, sagte die Sprecherin.

Der Leichnam sei von einem Bestattungsinstitut in die Rechtsmedizin gebracht worden, hieß es weiter. Die Hintergründe seien noch völlig unklar, betonte die Polizeisprecherin. Offen sei, ob das Baby lebte, als es zur Welt kam. Bei dem 22-Jährigen, der zu dem Fall vernommen wird, soll es sich um den Vater des toten Kindes handeln. Ermittler sicherten am Nachmittag Spuren am Fundort. Auch Anwohner wurden befragt.