In vielen Teilen Deutschlands : Große Glatteisgefahr zum Start in die neue Woche

Vorbei sind Sonnenschein und eisige Temperaturen: Zum Wochenstart wird es in vielen Teilen Deutschlands ungemütlich und mit Eisregen auch gefährlich. In Niedersachsen und Bremen zieht in der Nacht zum Montag und teils bis in den Montagvormittag hinein von Südwesten her gefrierender Regen mit verbreiteter Glatteisbildung herauf . Der Regen fällt auf durchgefrorene Böden, es droht gefährliches Glatteis. „Die Mitte und der Norden werden am Morgen erreicht – ausgerechnet zum Anrollen des Berufsverkehrs“, sagte Sonja Stöckle von der DWD-Wettervorhersagezentrale am Sonntag.

Auch in Hessen setzen in der zweiten Nachthälfte gefrierender Regen und Regen ein. Die Nässe kann auf den gefrorenen Böden für erhebliche Glatteisgefahr sorgen. Der Werra-Meißner-Landkreis hat deswegen den Schulen empfohlen, Distanzunterricht anzubieten. „Wir empfehlen den Schulen diesen Verzicht auf den normalen Unterricht, um mögliche Gefährdungen durch Glatteis auf dem Schulweg zu vermeiden“, sagte Landrätin Nicole Rathgeber am Sonntag.

„Zu erwartende extreme Wetterbedingungen“

Folgen gibt es auch für die Schulen in Niedersachsen: In den Landkreisen Hameln-Pyrmont und Vechta und in der Stadt Delmenhorst fällt am Montag wegen der „zu erwartenden extremen Wetterbedingungen“ an allen allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen der Unterricht aus. Das teilten die Landkreise und die Stadt Delmenhorst am Wochenende mit. In Stadt und Landkreis Göttingen entfällt der Unterricht an den Grund- und weiterführenden Schulen; aber nicht an den Berufsbildenden Schulen. Der Landkreis Celle prüft einen möglichen Unterrichtsausfall.

Im Tagesverlauf lässt der Regen laut DWD dann deutschlandweit von Südwesten her nach, und es wird deutlich wärmer. Zum Abend hin gibt es wenige Auflockerungen und es bleibt niederschlagsfrei. Die Temperaturen steigen auf 3 bis 6 Grad. In der Nacht zum Dienstag werden Tiefstwerte von 5 bis 2 Grad erwartet, Frost gibt es höchstens noch im Bergland. Der Dienstag ist dann wechselnd bis stark bewölkt, von Nordwesten her zieht zeitweise etwas Regen auf. Die Höchsttemperaturen erreichen 6 bis 9 Grad, in Hochlagen um 5 Grad. Für die Nacht zum Mittwoch werden Tiefstwerte von 8 bis 3 Grad vorhergesagt.

Mehr zum Thema 1/

Am Sonntag war es vielerorts noch eisig. Am vierten Adventswochenende starteten denn auch alle großen Skigebiete im Harz in die Saison. „Die Leute wollen das Winterwochenende genießen“, sagte der Betriebsleiter der Wurmbergseilbahn bei Braunlage, Fabian Brockschmidt. Sein Skigebiet in Niedersachsen an der Grenze zu Sachsen-Anhalt ist das höchstgelegene im gesamten Harz.