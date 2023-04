Die Regierung in Großbritannien will eine Million Raucher in England mit unentgeltlichen E-Zigaretten ausstatten, um sie zum Verzicht auf Tabak zu ermutigen. Ziel sei es, das Land bis 2030 rauchfrei zu machen, teilte das Gesundheitsministerium in London am Dienstag mit. „Rauchfrei“ definiert die Regierung mit einer Raucherquote von weniger als fünf Prozent.

Das „Swap-to-Stop“-Programm soll von weiteren Maßnahmen flankiert werden, etwa finanziellen Anreizen für Schwangere, auf Zigaretten zu verzichten. Derzeit raucht in England den Angaben zufolge fast jede zehnte Frau während der Schwangerschaft.

Mehr zum Thema 1/

Die Regierung geht über zwei Jahre von Kosten in Höhe von 45 Millionen Pfund (51,3 Millionen Euro) aus. Wer die E-Zigaretten bekomme, sollen die Kommunen fest­legen. Sie könnten das Programm mit lokalen Maßnahmen ergänzen. Kritiker bemängelten, dass auch der Dampf von E-Zigaretten Suchtpotential habe.