Plastikproduktion nimmt zu : Recycling ist ein „Mythos“

Ein Dreieck aus drei Pfeilen ist das Symbol für Recycling. Doch die von der Industrie vielfach gepriesene Kreislaufwirtschaft bei Plastik sei ein „Mythos“, heißt es in einem am Montag von der Umweltschutz-Organisation Greenpeace USA veröffentlichten Bericht.

Johanna Schwanitz Volontärin Folgen Ich folge

Demzufolge werden von den 51 Millionen Tonnen Plastikmüll, die amerikanische Haushalte jedes Jahr hervorbringen nur 2,4 Millionen Tonnen recycelt, also etwa fünf Prozent. 2014 hatte die Recyclingrate ein Rekordhoch von zehn Prozent erreicht. Laut dem Bericht sinkt sie aber wieder, vor allem seit China 2018 die Annahme von westlichem Plastikmüll eingestellt hat. Die Produktion von neuem, nicht recyceltem Plastik nehme hingegen zu. Es sei billiger herzustellen und von besserer Qualität.

Vieles gilt als nicht recycelbar

Nach Recherchen von Greenpeace werden in den USA nur zwei Arten von Kunststoff in den Recyclinganlagen akzeptiert: Polyethylenterephthalat (PET), das oft für Wasserflaschen verwendet wird, sowie Polyethylen hoher Dichte (HDPE), das unter anderem in Shampooflaschen zu finden ist. Die beiden sind mit „1“ und „2“ nach einem standardisierten System nummeriert, in dem es sieben Kunststoffarten gibt.

Doch nur weil ein Kunststoffartikel in Verwertungsanlagen angenommen werde, bedeute das nicht, dass er tatsächlich auch recycelt werde, heißt es in dem Bericht. Die Recyclingrate sei für PET mit 20,9 Prozent und für HDPE mit 10,3 Prozent marginal – und im Vergleich zu 2020 auch leicht gesunken.

Die Plastiksorten 3 bis 7, darunter Kaffeebecher, Kinderspielzeug und To-go-Behälter, werden sogar zu weniger als fünf Prozent wiederverwertet. Diese Produkte tragen zwar oft das Recycling-Symbol mit den drei Pfeilen, gelten aber nach der Klassifizierung der Federal Trade Commission nicht als recycelbar. Das liege daran, dass ein Produkt nur als recycelbar gilt, wenn entsprechende Recyclinganlagen einer „wesentlichen Mehrheit“ der Bevölkerung, also mindestens 60 Prozent, zugänglich sind. Außerdem müssen die gesammelten Gegenstände für die Herstellung neuer Artikel verwendet werden können. Bei Plastik der Gruppen 3 bis 7 sei das nicht der Fall.

Fünf Gründe, warum Plastikrecycling gescheitert ist

„Unternehmen haben auf Recycling als Lösung gedrängt. Damit haben sie sich jeglicher Verantwortung entzogen“, sagte Lisa Ramsden, Kampagnenleiterin von Greenpeace USA, der Nachrichtenagentur AFP. Coca-Cola, Pepsi Co, Unilver und Nestlé seien die Hauptverursacher.

Mehr zum Thema 1/

Greenpeace nennt im Bericht fünf Gründe, warum Recycling von Plastik ein „gescheitertes Konzept“ sei: Plastikmüll falle in riesigen Mengen an und sei extrem schwer zu sammeln. Kunststoffabfälle können nicht gemischt recycelt werden. Der Recycling-Prozess selbst sei sowohl für die Umwelt als auch für die Arbeiter schädlich. Durch die Verunreinigung mit anderen Kunststoffarten könne recyceltes Plastik nicht wieder zu lebensmitteltauglichem Material werden. Außerdem sei der Prozess sehr teuer. Das Problem aber liege nicht im Konzept oder Prozess des Recyclings, sondern am Kunststoff selbst, schreibt Greenpeace. „Es ist das Plastikrecycling, das nicht funktioniert.“