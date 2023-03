In 50 Jahren könnte es in Österreich keine Gletscher mehr geben: Jahr für Jahr schwinden die Eismassen – im Messjahr 2021/22 haben sie sich durchschnittlich um 28 Meter zurückgezogen, der höchste Wert seit Beginn der Beobachtung.

Am Großglockner schmolz an der Pasterze, dem längsten Gletscher der Ostalpen, an der Gletscherzunge ein Volumen von 14,7 Millionen Kubikmeter Eis. (Archivbild) Bild: dpa

Die Gletscher der Ostalpen sind im vergangenen Jahr so stark zurückgegangen wie nie zuvor seit Beginn der systematischen Beobachtungen im Jahr 1891. Laut aktuellem Gletscherbericht des Österreichischen Alpenvereins (ÖAV), der am Freitag in Innsbruck vorgestellt wurde, sei eine massive Entgletscherung der österreichischen Alpen im Gang.

Demnach zogen sich die Gletscher in Österreich im Messjahr 2021/22 durchschnittlich um mehr als 28 Meter zurück. Im Vergleichszeitraum des Vorjahrs betrug der Rückzug durchschnittlich elf Meter. Insgesamt werden vom ÖAV-Gletschermessdienst in zwölf österreichischen Gebirgsgruppen 89 Gletscher beobachtet und 78 vermessen.

Das Schlatenkees in der Venedigergruppe in Osttirol verlor im Beobachtungszeitraum von Oktober 2021 bis September 2022 mit 89,5 Metern am meisten an Länge. Am Großglockner (3798 Meter) schmolz an der Pasterze, dem längsten Gletscher der Ostalpen, an der Gletscherzunge ein Volumen von 14,7 Millionen Kubikmeter Eis, was einem Würfel mit einer Kantenlänge von 245 Metern entspricht. Während die Gletschermesser des ÖAV bisher immer auch Gletscher erfassten, die vorstießen oder zumindest in der Länge stagnierten, zogen sich 2021/22 sämtliche der 89 beobachteten Gletscher zurück.

Die Gletscher brechen zudem ein, Felspartien werden frei, immer mehr Schutt lagert sich auf den Gletschern ab. Zudem bilden sich Seen im Gletschervorfeld. Auch nimmt die Fließgeschwindigkeit des Eises stark ab.

Auch der aktuelle Winter war sehr trocken

Laut den Leitern des ÖAV-Gletschermessdiensts war der Winter 2021/22 zu warm. Sechs Monate in Folge habe es zu wenig Niederschlag gegeben. Zudem habe im März 2022 Saharastaub die Energieabsorbtion erhöht, was die Schneeauflage besonders stark schmelzen ließ. Bereits im Mai habe das Ausapern der Gletscher begonnen, während sie in früheren Jahren erst zwei bis drei Monate später oder bestenfalls überhaupt nicht schneefrei wurden.

Die weiteren Aussichten sind wenig erfreulich: Auch der aktuelle Winter war sehr trocken. In den Prognosen gehen die ÖAV-Gletschermesser davon aus, dass es spätestens in 50 Jahren keine Gletscher mehr in Österreich geben wird.