Interview mit Ray Parker Jr. : „Mich hat die Musik high gemacht“

Bis 1984 war Ray Parker Jr. ein erfolgreicher und anerkannter Musiker, Sänger, Songwriter und Produzent. Dann veränderte ein Anruf sein Leben. Nachdem Regisseur Ivan Reitman bereits über sechzig potentielle Titelsongs für seinen neuen Film „Ghostbusters“ abgelehnt hat, bittet ein befreundeter Produzent Parker, etwas Passendes zu komponieren. Wichtige Vorgabe: Das Wort „Ghostbusters“ soll im Refrain vorkommen. Der Rest ist Musikgeschichte. Allein auf Youtube sind Musikvideo und Song bis heute mehr als 300 Millionen Mal abgerufen worden. Nun, mit dem Start der neuesten Fortsetzung „Ghostbusters: Legacy“, dürften ein paar Millionen dazukommen. Auch in diesem Jahr war Parker mit seiner Band wieder Gast auf dem Zürich Film Festival, wo er mehrere Auftritte hatte. Und sollte irgendjemand vergessen haben, welchen Welthit er geschrieben und performed hat, der wird spätestens daran erinnert, wenn Parkers Telefon klingelt. Als Klingelton hat er tatsächlich „Ghostbusters“ gespeichert, was bei jedem Anruf für Heiterkeit sorgt.

Haben Sie schon einmal jemanden getroffen, der den Song nicht kannte?

Nein. Ich habe viele Songs geschrieben, und es gibt viele Menschen, die die nicht kennen. Aber jeder kennt „Ghostbusters“. Ich habe allerdings Leute getroffen, die nicht wussten, dass ich den Song gemacht habe. Und die sind dann ganz erstaunt, dass ich den Song nicht nur geschrieben, sondern auch gesungen habe. Es gibt sogar Leute, die behaupten, der Song sei mittlerweile bekannter als der Film. So etwas würde ich natürlich nie sagen.

Sie haben als Komponist und Musiker mit Legenden wie Tina Turner, Stevie Wonder, Marvin Gaye und Diana Ross Musikgeschichte geschrieben. Trotzdem überschattet der Welthit „Ghostbusters“ Ihr Gesamtwerk. Haben Sie noch Lust, den Song bei Live-Auftritten zu spielen?

Für mich ist er nichts anderes als ein großer Segen. Ich habe irgendwann beschlossen, glücklich darüber zu sein. Wie kann ich genervt sein, wenn ich sogar Siebenjährige mit einem breiten Lächeln auf dem Gesicht sehe, wenn sie gerade meinen Song hören. Das geht mir wirklich zu Herzen. Kinder wollen Fotos mit mir machen und lassen dafür große Stars stehen. Darüber kann ich mich nicht ernsthaft beschweren. Mein Sohn ging auf dieselbe Schule wie die Kinder meiner Nachbarn, zum Beispiel Richie Sambora, der Gitarrist von Bon Jovi, und andere berühmte Rockstars. Wenn die den Kindern erzählt haben, Mr. Parker hat „Ghostbusters“ geschrieben und gesungen, war ich immer der Held und die anderen abgeschrieben.

Apropos Rockstars. Sie waren auch mit Stevie Wonder und den Rolling Stones gemeinsam auf Tour. Können Sie uns ein paar wilde Geschichten erzählen?

Ich könnte Ihnen einen ganzen Tag lang wilde Geschichten erzählen. Und dann könnte ich Ihnen einen weiteren Tag noch wildere Geschichten erzählen, die ich gar nicht erzählen darf. Als die Tour anfing, war ich erst einmal völlig perplex. Denn ich war natürlich felsenfest davon überzeugt, dass Stevie Wonder das Hauptprogramm bestreitet. In Detroit, wo ich herkam, war er ein riesiger Star, mit all seinen Hits. Ich dachte, die Rolling Stones sind seine Vorgruppe. Aber dann war es umgekehrt, und ich verstand die Welt nicht mehr. Die Rolling Stones hatten doch nur diesen einen Hit – „Satisfaction“ . . . (lacht). Wie sich dann herausstellte, waren die Stones ein wandelndes Blues-Lexikon. Und gerade Gitarrist Keith Richards ist ein großer Fan schwarzer Musik, der immer wieder schwarze Musiker unterstützt hat. Und am Ende fühlte es sich gar nicht mehr so an, als ob sie die Hauptattraktion waren. Für die Zugaben holten sie uns auf die Bühne, und wir haben zusammen gespielt.