Schwindelanfälle : Und plötzlich dreht sich alles

Eines Morgens ist es einfach da, ohne Vorwarnung. Ein Gefühl wie ein außer Kon­trolle geratener Drehwurm. Das Fenster, die Wände, alles peitscht im Kreis vorbei, wie die Kulisse eines dieser knallbunt blinkenden Jahrmarktgeschäfte, die „Break Dancer XXL Extreme“ heißen. „Das ist bestimmt der Kreislauf; schnell etwas trinken“, schießt es durch den Kopf, da versagt auch schon die Koordination, und statt eines Glases Wasser nähert sich der Parkettboden. Der rettende Griff nach Halt geht ins Leere, das Gefühl für Entfernungen in der sonst so vertrauten Umgebung ist verschwunden, alles dreht sich. Rasend schnell.

Rund 30 Prozent aller Menschen in Deutschland erleben irgendwann in ihrem Leben Schwindel, ganz unabhängig von Alter und Geschlecht. Er kann als starkes Schwanken wie auf einem Schiff auftreten, als kurzer Anfall in bestimmten Positionen oder in einer Tage oder Wochen andauernden Drehschwindel-Episode.