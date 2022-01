Rezeptfreier Viagra-Verkauf : Potenz für alle?

Kann zukünftig jeder Viagra und Co. in deutschen Apotheken kaufen? Darüber diskutieren Fachleute derzeit. Wie die Entscheidung ausfällt, scheint offen zu sein. Doch was hieße das?

Peter Sandmann ist ein erfahrener Apotheker, ihm ist nichts unangenehm. Er verkauft in seiner Münchner Apotheke Fußpilzmittel, Cremes zur Genitalpflege und Pillen gegen den Haarausfall, ohne mit der Wimper zu zucken. Das ist sein Job. Seine Kunden haben ein Leiden – er hilft ihnen, es in den Griff zu bekommen. Aufseiten der Kunden sieht das hin und wieder anders aus. Bei so manchem Rezept, das sie über den Tresen schieben, gucken sie verstohlen nach links und rechts. Ihr Blick in Richtung Apotheker suggeriert: Sagen Sie nichts, geben Sie’s mir einfach.

Auch bei dem Wirkstoff Sildenafil ist das der Fall. Er ist nämlich der Hauptinhaltsstoff des Potenzmittels Viagra. Obwohl die blaue Pille seit 1998 auf dem Markt ist, „ist der Kauf des Mittels für Kunden bis zu einem gewissen Grad noch immer ein leicht peinlicher Moment“, sagt Sandmann. Um ihnen diesen Moment so angenehm wie möglich zu machen, gibt sich Sandmann jede Mühe, die Intimität der Beratung zu gewährleisten. Die Kunden seien aber meistens ohnehin schon sehr gut von den verschreibenden Ärzten aufgeklärt, so dass am Verkaufstresen nur noch wenige Worte gewechselt werden müssen.