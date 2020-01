Winterwetter nicht in Sicht : Früher Start des Pollenflugs

Wenn der Hasel blüht, kann es für Allergiker unangenehm werden. (Archivbild) Bild: dpa

Regen an der Küste, Sturmböen in den Mittelgebirgen, Sonne an den Alpen: Das Deutschlandwetter zeigt sich in den nächsten Tagen durchwachsen. Dabei bleibt es für die Jahreszeit zu mild.