Hautkrankheit an Genitalien : Expertinnen für die eigene Erkrankung

Es ist einer der späten warmen Tage im Jahr in Frankfurt am Main. Wer kann, hält sich an Orten auf, die etwas Abkühlung versprechen. Die Räume einer freien Kirchengemeinde im Europaviertel gehören nicht dazu. Trotzdem öffnet sich am frühen Nachmittag mehrmals die Eingangstür und befördert jeweils nicht nur einen Schwall heiße Luft, sondern auch eine Besucherin herein. Bald sitzen neun Frauen zwischen Mitte 30 und Mitte 60 rund um einen Tisch. In diesem Artikel tragen sie andere Namen als ihre eigentlichen. Zu ihrer Erkrankung, die sie an diesem Sommersonntag zusammenführt, wollen sie sich zwar nicht öffentlich bekennen, hoffen aber, durch Einblicke in ihre Gruppe anderen helfen zu können. Und zwar einmal denen, die entweder noch gar nicht wissen, dass die Krankheit, die sie peinigt, Lichen sclerosus heißt, oder denen, die nicht wissen, dass es Gruppen wie diese gibt, in denen sie sich ohne Scham austauschen können.

Die autoimmun-induzierte, chronische Hauterkrankung Lichen sclerosus betrifft die sogenannte Anogenitalregion. Bei Frauen bedeutet das konkret: Das elastische Bindegewebe der Vulva, also von Venushügel, Klitoris, Harnröhrenöffnung sowie Schamlippen, wird zerstört. Zudem entzünden sich die Gefäße der betroffenen Stellen. Das reizt die Haut und ruft einen starken Juckreiz hervor. Offene Stellen, aber auch eine Art weißlich wahrnehmbare Verschorfung sind die Folge. Im weiteren Verlauf der Erkrankung, speziell wenn keine Behandlung stattfindet, schrumpfen und verkleben die kleinen Schamlippen; der Scheideneingang wird enger. Im weit fortgeschrittenen Stadium sind die typischen Strukturen des weiblichen Genitals nicht mehr zu erkennen.