Faktencheck : Wie man einer Krebserkrankung vorbeugen kann

Es ist die alte Schulfreundin, die Brustkrebs diagnostiziert bekommt, es ist der Ar­beitskollege, der an Darmkrebs erkrankt. Oder der Prostatakrebs des eigenen Vaters: Viele von uns werden mit dem Thema Krebs konfrontiert. Und die Zahl der jährlichen Neuerkrankungen wird in Zukunft drastisch zunehmen – von heute weltweit 18 Millionen auf 30 Millionen im Jahr 2040. Für Deutschland sagen aktuelle Berechnungen in den nächsten zehn Jahren einen Anstieg um 20 Prozent voraus. Sind es heute noch 50.0000 Menschen, die sich jedes Jahr mit der Diagnose Krebs abfinden müssen, werden es im Jahr 2030 bereits 60.0000 sein.

Die Ursache liegt in erster Linie in der demographischen Entwicklung: Da Krebs eine Erkrankung ist, die besonders im höheren Lebensalter auftritt, steigt auch die Wahrscheinlichkeit für eine Krebserkrankung. Aber auch Lebensstilfaktoren spielen eine wichtige Rolle: Etwa 40 Prozent der Krebsneuerkrankungen in Deutschland sind auf einen ungesunden Lebensstil zurückzuführen.