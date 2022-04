Leberinfektionen : Wie gefährlich ist die neue Hepatitis-Welle bei Kindern?

Würden wir nicht seit zwei Jahren in einer Pandemie leben und hätten wir nicht schmerzlich erfahren müssen, welche Macht eine sich ausbreitende Infektionskrankheit entwickeln kann, würde man den nun gehäuft auftretenden schweren Leberentzündungen bei Kindern im Al­ter zwischen wenigen Monaten und 16 Jahren wahrscheinlich gar keine so große Aufmerksamkeit schenken. Fast 200 Kinder weltweit, die meisten davon in England, sind in den vergangenen Monaten an einer akuten Hepatitis, wie Experten die Leberentzündung nennen, erkrankt, ohne dass die Ärzte dafür eine bekannte Ursache finden konnten. 17 Kindern ging es so schlecht, dass sie sogar eine neue Leber transplantiert be­kommen mussten. Ein Kind ist gestorben (Stand Redaktionsschluss).

Doch die Zeiten haben sich eben ge­ändert, man ist wachsamer gegenüber unbekannten Erregern geworden, und so fragt sich die Fachwelt und fragen sich zunehmend auch manche Eltern: Was steckt dahinter? Was rollt da auf uns zu?