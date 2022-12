Gedächtnisforschung : Wie funktioniert Erinnerung?

Aktualisiert am

Herr Professor Goschke, Sie sind Psychologe und beschäftigen sich unter anderem damit, wie wir Menschen uns erinnern. Was werden Sie wohl aus dem Jahr 2022 in Erinnerung behalten?

Leider wie wohl die meisten von uns das wenig Erfreuliche. Der Angriffskrieg Putins gegen die Ukraine ist sicherlich etwas, das ich in lebhafter, wenngleich sehr dysphorischer Erinnerung behalten werde. Ich würde Ihnen auch gerne noch was Positives nennen, aber die Erinnerung an den Hitzesommer kann es ja auch nicht mehr sein.

Sie meinen, wenn Sie diesen Sommer 1992 erlebt hätten, hätten Sie ihn als „Jahrhundertsommer“ abgespeichert, was mit unserem heutigen Wissen um die Klimakatastrophe nicht mehr möglich ist?