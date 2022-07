WHO: Zwei Marburg-Fälle in Ghana

Tödliche Viruserkrankung : WHO: Zwei Marburg-Fälle in Ghana

Mindestens jeder vierte Infizierte stirbt: Laut WHO wurden zwei Marburgvirus-Fälle in einem Labor in Ghana nachgewiesen. Bild: AFP

Die Gesundheitsbehörden in Ghana haben nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zwei Marburgvirus-Fälle in einem Labor in der Hauptstadt Accra nachgewiesen. Sollten sich die Infektionen von zwei Patienten aus dem Landesinneren bestätigen, wäre es der erste Ausbruch des besonders oft tödlichen Marburgfiebers in dem westafrikanischen Land. Das Mar­burg­virus, das ein hämorrhagisches Fieber auslöst, ist nah verwandt mit dem Ebola-Erreger und sehr gefährlich.

Mindestens jeder vierte Infizierte stirbt. Die WHO bereitet sich nach eigenen Angaben auf einen möglicherweise größeren Ausbruch vor. Zudem werden die Proben derzeit im Institut Pasteur in Dakar in Senegal von der WHO untersucht. Beide Patienten, die aus der Ashanti-Region stammten, aber nicht miteinander verwandt waren, sind gestorben.

Erst vor einem Jahr war es zum ersten Mal in Westafrika zu einem Marburgvirus-Ausbruch gekommen, in Guinea. Damals erkrankte nur eine Person, der Mann war am 1. August mit Symptomen in eine kleine Klinik in der Nzérékoré-Region im Südwesten des Landes gekommen und am nächsten Tag gestorben.

Mitte September erklärte die WHO den Ausbruch für beendet. Bei einem Ausbruch in Kongo zwischen 1998 und 2000 hatte es 149 Infizierte und 123 Tote gegeben, 2004 und 2005 waren es in Angola 388 Infizierte und 324 Tote. Das Virus wird von Flughunden auf den Menschen und dann durch den Austausch von Körperflüssigkeiten und durch Schmierinfektion übertragen.