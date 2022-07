WHO und UNICEF alarmiert : Kinderimpfrate sinkt drittes Jahr in Folge

Der DTP-Impfstoff soll Kinder weltweit vor tödlichen Krankheiten schützen. 2021 lag die Impfrate so niedrig, wie seit 30 Jahren nicht. Laut WHO und UNICEF ist der hohe Bedarf an Corona-Impfstoffen nicht alleine dafür verantwortlich.

Mehr als 25 Millionen Kinder haben im vergangenen Jahr keine lebensrettende Impfung bekommen. Damit gingen die Impfraten bei Kindern 2021 noch einmal zurück und waren sogar schlechter als in den beiden Jahren zuvor, wie Daten des Kinderhilfswerks der Vereinen Nationen (UNICEF) und der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zeigen. Die Situation sei dramatisch und so schlecht wie in 30 Jahren nicht, teilten UNICEF und WHO in einer gemeinsamen Erklärung mit. Demnach ging der Prozentanteil an Kindern, die mindestens einmal mit dem sogenannten DTP-Impfstoff geimpft wurden, einem Kombinationsimpfstoff, der zur Grundimmunisierung gegen gleich drei Infektionskrankheiten – Diphtherie, Tetanus und Keuchhusten (Pertussis) – führt, zwischen 2019 und 2021 um fünf Punkte auf 81 Prozent zurück.

Peter-Philipp Schmitt Redakteur im Ressort „Deutschland und die Welt“. Folgen Ich folge

Die Gründe dafür, dass im vergangenen Jahr 25 Millionen, 2020 gut 22 Millionen und 2019 rund 19 Millionen Kinder nicht mit DTP grundimmunisiert wurden, sind vielfältig: So leben immer mehr Kinder in Krisen- und Konfliktregionen, wo eine Impfung nicht möglich ist, zudem werden immer öfter Unwahrheiten über Impfungen verbreitet, und auch die Corona-Pandemie spielte in den vergangenen beiden Jahren eine Rolle, weil zum Beispiel die Lieferketten der Impfstoffe unterbrochen waren. Auch bei anderen Impfprogrammen, etwa gegen das Humane Papillom­virus (HPV), das zu Gebärmutterhalskrebs führen kann, gab es Rückschläge.

Die meisten betroffenen Kinder lebten nach Angaben von UNICEF und WHO in Ländern mit geringem oder mittlerem Einkommen, darunter Indien, Nigeria, Indonesien, Äthiopien und die Philippinen sowie Myanmar und Mozambique. Da zudem viele Kinder derzeit unter Hunger leiden und darum sowieso schon ein geschwächtes Immunsystem haben, verschlimmert sich ihre Situation durch mögliche Infektionen noch zusätzlich. „Wir sehen eine kontinuierliche und andauernde Verschlechterung, was die Immunisierung von Kindern angeht“, so UNICEF-Generaldirektorin Catherine Russell. Die Konsequenz davon sei, dass schon bald viele Kinder stürben.