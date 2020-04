Hoffen und warten : Wenn nach dem Absetzen der Pille die Periode ausbleibt

Mehr als sechs Jahre lang hat Lisa W. die Pille genommen. Welchen Einfluss das hormonelle Verhütungsmittel auf ihren Körper hatte, hat die heute 27 Jahre alte Frau erst gemerkt, nachdem sie das Arzneimittel absetzte. Vier Jahre ist das mittlerweile her. Eine Blutabnahme kurz nach dem Absetzten zeigte einen extrem niedrigen Östrogenspiegel bei der sportlichen Frau. Östrogen ist gemeinsam mit Gestagen das Hormon, das in den klassischen Pillen zur Verhütung enthalten ist. W. hatte nach dem Absetzen der Pille eine Menge des weiblichen Sexualhormons in ihrem Körper, die so niedrig war wie bei einem Mädchen, das noch nicht einmal in der Pubertät war.

Angefangen, die Pille zu nehmen, hat die junge Frau, als sie 17 Jahre alt war. Der Hauptgrund war für sie die relativ sichere Verhütung. Als mögliche Risiken wies die Frauenärztin damals nur auf eine erhöhte Thrombosegefahr hin, erinnert sich W. „Allerdings hat sie sonst keine Nebenwirkungen genannt und vor allem nicht gesagt, dass es zum Ausbleiben der Periode danach kommen kann“, erzählt W. heute.