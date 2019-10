Sagen Sie mal, Frau Doktor : Wie gefährlich sind Krampfadern?

Aktualisiert am

Der Name täuscht. Denn Krampfadern verursachen keine Krämpfe, dafür aber andere Probleme. Worauf Sie bei der Vorsorge achten sollten, erklärt Ihnen unsere Autorin.

Eine Krampfader am Unterschenkel eines Mannes: gefährlich? Bild: Picture-Alliance

Hatten Sie in diesem Sommer bei der Hitze manchmal dicke, schwere Füße? Bleibt beim Drücken eine Delle? Schnürt Ihr Sockenbündchen ein? Juckt die Haut an den Unterschenkeln, oder erkennen Sie dort ockerfarbene Punkte? Entdecken Sie Besenreiser an den Beinen?

Diese Hauterscheinungen haben häufig etwas mit unseren Venen zu tun. Die Venen sind die Rücktransportwege des Blutgefäßsystems. Über sie gelangt das sauerstoffarme Blut aus allen Organen und den entferntesten Ecken unseres Körpers wieder zurück zu Herz und Lunge in die Wiederaufbereitung.