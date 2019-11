Aktualisiert am

Hilfe in den Wechseljahren : Während hitziger Zeiten

Hormone versprechen Frauen in den Wechseljahren schnelle Hilfe. Doch neue Studien zeigen: Das Risiko einer solchen Ersatztherapie wurde bislang unterschätzt. Welche Alternativen gibt es für die Betroffenen?

Keine Frau weiß, wann es passiert. Aber irgendwann sind die Eizellen, die seit ihrer Geburt in ihrem Körper auf die monatliche Ausreifung warten, verbraucht. Meist passiert dies so um das fünfzigste Lebensjahr herum. Dann wird weniger von dem weiblichen Sexualhormon Östrogen produziert, und die Eierstöcke verlieren ihre Funktion. Kaum ein Säugetier macht eine solche Kehrtwende in der Sexualentwicklung durch. Außer bei den Menschen gibt es die Wechseljahre nur bei Walen.

Wie Frauen diese Veränderung erleben, ist sehr unterschiedlich. Fast die Hälfte hat keine großen Probleme. Andere leiden stark, meist unter Hitzewallungen. Viele von denen, die diese Jahre quälen, entscheiden sich dann für eine Hormonersatztherapie. Oft sind das Tabletten mit dem weiblichen Sexualhormon Östrogen und – damit ein natürliches Gleichgewicht im Körper beibehalten wird – zusätzlich Gestagen.