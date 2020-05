Schwangerschaft : Neun Monate mit dem Virus

In Coronazeiten gebe es keine Gefahr für das Ungeborene, sagen Ärzte: Ein sieben Wochen alter Fötus in einer Fruchtblase. Bild: dpa

Per se zählen werdende Mütter in einer Gesellschaft zu den Menschen, auf die mehr geachtet wird, die besondere Rechte und besonderen Schutz genießen. Ob sie in Zeiten, in denen das Coronavirus die Welt fest im Griff hat, noch mal unter ganz besonderer Rücksichtnahme stehen sollten und ob sie wirklich zu einer ausgewiesenen Risikogruppe zählen sollten, mit diesen Fragen haben sich viele, besonders auch die Frauenärzte, beschäftigt – und kamen zu dem Schluss: Eigentlich nicht, aber dann irgendwie doch.

Lucia Schmidt Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Oder wie es, deutlich professioneller, Professor Frank Louwen ausdrückt: „Man muss differenzieren, was ,Risikogruppe‘ heißt. Wenn man sagt, ,Risikogruppen‘ sind Menschen, die sich schneller infizieren und schwerer erkranken als andere, dann zählen Schwangere nicht zur Corona-Risikogruppe.“ Sage man aber, Risikogruppen seien auch die, die schwer zu versorgen seien, falls sie ein schwerer Verlauf von Covid-19 ereile, dann seien Schwangere durchaus eine Risikogruppe.