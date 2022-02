Nervenerkrankung ALS : Eine Alberei mit großer Wirkung

Auch wer ein Leben abseits der sozialen Medien führt, bekam 2014 spätestens gegen Ende des Monats August den neuesten Trend im Internet mit: Menschen, darunter viele Prominente, schütteten sich einen Kübel mit Eiswasser über den Kopf. Die „Ice Bucket Challenge“ war schon vorher durchs Netz geirrlichtert, aber ab August bekam die Alberei eine Ernsthaftigkeit, die sie auf eine höhere Ebene katapultierte und der Aktion zu einer enormen Viralität verhalf.

Keine zweieinhalb Jahre zuvor war bei dem damals 27-jährigen US-Amerikaner Pete Frates die unheilbare Nervenerkrankung ALS diagnostiziert worden. Als Spieler, dann auch Kapitän des Boston-College-Baseballteams hatte er es in der ersten Hälfte der Nullerjahre zu gewisser Popularität gebracht. 2014 koppelte Frates gemeinsam mit seinem ebenfalls an ALS leidenden Kumpel Patrick Quinn die Ice Bucket Challenge mit der Nervenerkrankung, indem er zum Spenden aufrief. Jeder, der die eisige Herausforderung bewältigte, konnte bis zu drei andere Personen nominieren. Wer der Aufforderung nicht innerhalb von 24 Stunden nachkam, sollte 100 US-Dollar an die US-amerikanische ALS Association (ALSA) spenden.

Mark Zuckerberg, Bill Gates, Lady Gaga machten mit

Die meisten nahmen die Herausforderung an, posteten Kurzvideos davon, wie sie sich das Eiswasser über den Kopf kippten oder kippen ließen – und spendeten zusätzlich. Es ist davon auszugehen, dass Mitwirkende wie Facebook-Erfinder Mark Zuckerberg oder Microsoft-Gründer Bill Gates mehr als 100 Dollar springen ließen. Bekanntester Verweigerer war übrigens Barack Obama, damals US-Präsident. Der mächtigste Mann der Welt, eigentlich für seine Lockerheit bekannt, fürchtete vermutlich, ein Bild zu produzieren, das ihn als begossenen Pudel zeigt. Der Trend schwappte schnell auch nach Europa über, und bis zum Jahresende 2014 waren um die 200 Millionen US-Dollar weltweit gesammelt, der Großteil davon in den USA. Die ALSA, an die die meisten Spenden gingen, war quasi über Nacht in der Lage, ungewohnt hohe Summen in die Erforschung von ALS zu stecken.

ALS steht für „Amyotrophe Lateralsklerose“ und ist eine chronische Nervenerkrankung. Sie führt dazu, dass die motorischen Nervenzellen im Gehirn und im Rückenmark, auch Motoneuronen genannt, zugrunde gehen, das Hirn die Muskeln dadurch nicht mehr ansteuern kann. Die Patienten verlieren die Fähigkeit, ihre Gliedmaßen zu bewegen, zu schlucken, selbständig zu atmen und zu sprechen. Die Kommunikation funktioniert bei vielen Betroffenen nur noch über einen Sprachcomputer, den sie per Augenbewegung steuern. Sie müssen rund um die Uhr von Pflegern betreut werden. Die Empfindung für Temperatur und Schmerz, das Sehen, Hören, Riechen und Schmecken bleiben hingegen in den meisten Fällen unberührt, wie auch das Denkvermögen und damit die Wahrnehmung des eigenen körperlichen Verfalls.

Erschreckend ist zudem das teilweise sehr schnelle Voranschreiten der Nervenschädigung. Pete Frates, bis zu seiner Erkrankung ein Paradebeispiel für den sportlichen Strahlemann, war schon acht Monate nach der Diagnose im März 2012 auf den Rollstuhl angewiesen. Häufig tritt die Erkrankung erst nach dem fünfzigsten Lebensjahr auf, doch immer wieder sind auch Menschen in ihren Zwanzigern oder Dreißigern betroffen. Die durchschnittliche Lebensdauer beträgt zwei bis fünf Jahre ab Diagnose, aber es gibt auch untypische Verläufe wie bei dem bekannten britischen Physiker Stephen Hawking, der 2018 im Alter von 76 Jahren verstarb, obwohl die Krankheit bei ihm 1963 entdeckt worden war.

Die Ursache von ALS ist mit Ausnahme der seltenen erblichen Formen bisher unbekannt. Diese wurden erst 1993 entdeckt, die Erkrankung erhielt ihren heutigen Namen hingegen bereits 1874. Etwa drei von 100.000 Menschen erkranken jedes Jahr an ALS; insgesamt sind zehn von 100.000 betroffen.