Die Feiertage waren heftig. Die erste Flasche Wein öffneten wir am 23. Dezember. Dann kam Heiligabend und mit ihm Besuch. Gemeinsames Essen, gemeinsames Trinken. Erst Sekt, dann Wein, manchmal Bier, selten blieb es bei einem Glas. Die hintere Ecke unserer Küche glich bald einem Altglascontainer. Silvester und Neujahr sah es ähnlich aus, und als wir anschließend in den Skiurlaub fuhren, nahmen wir, was den Alkoholkonsum betrifft, keine Korrekturen vor. Am Ende hatten wir 15 Tage am Stück jeden Abend Alkohol getrunken. Dass es im Januar so nicht weitergehen konnte, hatte für mich etwas Zwangsläufiges.

Gut zehn Liter reiner Alkohol werden hierzulande jährlich pro Kopf konsumiert. 2018 stand Deutschland laut WHO beim Alkoholkonsum an fünfter Stelle weltweit, hinter Moldau, Litauen, der Tschechischen Republik und den Seychellen – und vor vielen anderen Ländern, deren Bürger als besonders trinkfest gelten, wie Finnland und Russland. 7,9 Millionen Deutsche zwischen 18 und 64 konsumieren Alkohol zudem in gesundheitlich riskanter Form, bei neun Millionen gilt der Konsum als problematisch. Die volkswirtschaftlichen Kosten liegen nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums bei jährlich 57 Milliarden Euro. Trotzdem ist das Bewusstsein dafür, dass Alkohol nicht nur ein Genussmittel ist, sondern uns schadet, in der Gesellschaft längst nicht so verankert wie bei den ebenfalls schädlichen Zigaretten.