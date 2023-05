Mal wird sie beschimpft, mal als Engel bezeichnet: Unsere Autorin ist Ärztin in der Notaufnahme. Sie beschreibt, was der Krankenhausbetrieb ihr abverlangt – auch privat. Und erzählt von einer Patientin, an die sie häufig denkt.

Kind, du schaust furchtbar müde aus, leg dich schlafen.“

Wir sind in Zimmer 3. Das weiß ich. Sie hingegen hat keine Ahnung, wo wir sind. Oder wer ich bin. Auch weiß sie nicht, dass es nicht mitten in der Nacht ist, sondern 8 Uhr morgens. Ich werde mich gleich schlafen legen, nachdem wir für sie ein Bett gefunden haben. Auf Station. Die Nacht hat sie mit mir in der Notaufnahme verbracht.

Das Krankenhaus ist ein lebensverändernder Ort für die meisten, die hineingehen. Nicht nur für Patienten und ihre Angehörigen. Auch für diejenigen, die dort arbeiten. Das Krankenhaus gibt. Aber es nimmt auch vieles. Mir hat es mehr genommen, als ich manchmal zugeben will. Meine Gesundheit, nach Ansteckung und schwerer Covid-Infektion. Meine Beziehung, als nach sechs Jahren ein wunderbarer Mann nicht mehr zusehen wollte, wie das Aufbauen anderer gleichzeitig meinen stetigen Zerfall bedeutete. Meinen Idealismus hat mir das Krankenhaus genommen, meinen Glauben an das grundsätzlich Gute in den Menschen. Oder zumindest in den Personalabteilungen und Geschäftsführungen.

Ich habe gelernt, was es heißt, wirtschaftlich zu agieren

Zimmer 3 ist mein Raum in der Notaufnahme. Nah am Empfang, aber abgeschieden genug, um wenigstens kurz ein paar Zeilen in Ruhe dokumentieren zu können. Ich wurde in Zimmer 3 beschimpft, geschlagen, beleidigt, gekratzt, gebissen, als Hure, Schlampe, unfähig, verantwortungslos und auch als Mörderin bezeichnet. Die meisten der Patienten waren in diesen Momenten bei Sinnen. Ihre schimpfenden Angehörigen auf jeden Fall. Ich wurde in Zimmer 3 auch als Lebensretterin, Engel, Heilige, Mutter Teresa bezeichnet. Die meisten der Patienten waren dabei völlig weggetreten.

Ich habe in Zimmer 3 viel gelernt. Medizinisch, natürlich. Aber auch, was es heißt, wirtschaftlich zu agieren. So nennt man das nämlich, wenn über Monate zahlreiche Stellen unbesetzt bleiben, um zu sparen. Ich habe gelernt, dass ich mehr arbeiten soll, als ich bezahlt werde. Dass es normal ist, an Wochenenden und am Feierabend auszustempeln, um dann – inoffiziell natürlich – weiterzuarbeiten. Weil wir gelernt haben, dass es unser persönliches Versagen ist, wenn die Arbeit nicht rechtzeitig geschafft wurde. Weil wir dankbar sein sollen, dass wir diesen Job machen dürfen.

Zimmer 3 in der Notaufnahme ist der Ort, an dem ein Patient mich sexuell belästigt hat. Gehen konnte er vor lauter Alkoholkonsum nicht mehr, mir zielsicher zwischen die Beine greifen, als ich seine Wunden genäht habe, schon. Zimmer 3 ist auch der Ort, an dem ich einen Anruf der Personalabteilung entgegengenommen habe, in dem mir gesagt wurde, dass ich die Kollegen und mich im Dienstplan künftig noch stärker überplanen soll. Denn ob man nun sieben oder zehn Tage am Stück arbeite – nun, da gebe es ja wenig Unterschied.

In Zimmer 3 protestierte ich gegen diese Aussage, vorher zog ich mir noch den zweiten blutigen Handschuh aus, der eben noch mitsamt meiner Hand in einem Patienten gesteckt hatte. Und lernte wieder. Nämlich: Ich wisse doch, dass man sich mit Eintritt ins Medizinstudium bewusst von seinem Privatleben verabschiede. Der Beruf sei immerhin eine Berufung, das dürfe ich nicht vergessen. Eine wichtige Erkenntnis, in Zimmer 3.