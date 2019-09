Länger leben : Kerle, macht’s wie die Frauen

Er raucht, trinkt, schlägt zu und weint höchstens heimlich. Oder wenn der Fußballverein absteigt. Fleisch ist sein Gemüse und der Sportwagen nicht für Verkehrsregeln gemacht – so weit das Klischee strotzender Männlichkeit. Aber auch im realen Leben liegt Männern ein solches Verhalten nicht fern. Dass diese Verhaltensweisen aber toxisch, mehr noch, tödlich sein können, zeigt sich in der kürzeren Lebenserwartung von Männern: In Deutschland sterben sie im Schnitt fünf Jahre früher als Frauen.

Das hat weniger genetische Ursachen als gesellschaftliche. Mehr als 75 Prozent der Geschlechterunterschiede in der Lebenserwartung sind auf nichtbiologische Faktoren zurückzuführen, hat der Demograph Marc Luy errechnet. Auf dieser Erkenntnis baut eine jüngst veröffentlichte Studie des Robert-Koch-Institutes und der Universität Bielefeld auf. „Männer sterben durch ihr Verhalten früher: Rauchen, Alkoholkonsum, schlechtes Essen und riskante Manöver im Straßenverkehr“, zählt Petra Kolip auf, die als Professorin für Prävention und Gesundheitsförderung an der Studie beteiligt war.

Krankenkassen und Behörden werben deshalb längst für Männergesundheit; sie warnen vor vermeidbaren Herzinfarkten, Krebserkrankungen, Diabetes und Depressionen. Seid achtsam, ernährt euch bewusst, sucht euch Hilfe, bewegt euch! – So predigen sie. Doch die Kampagnen und Kurse erreichen vor allem Frauen. Kolip hält solche Kampagnen ohnehin für den falschen Weg: „Das blendet die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen aus, denn Männer verhalten sich nicht einfach so gesundheitsriskant, sondern erfüllen damit Geschlechterrollen und Stereotype.“

Das Schweden von Deutschland ist Bayern

Was also tun gegen das Gesundheitsrisiko Männlichkeit? Kolip hat gemeinsam mit Kolleginnen in zwei Studien untersucht, wie sich die Gleichstellung der Geschlechter auf die Lebenserwartung auswirkt. „Der Zusammenhang sticht beim Vergleich europäischer Länder sofort ins Auge“, sagt sie. Während der Unterschied in der Lebenserwartung in Rumänien und der Türkei bei zwölf Jahren liegt, sind es in Schweden nur zwei. „Wo Gleichberechtigung vorbildlich gelebt wird, ist der Unterschied in der Lebenserwartung gering“, sagt die Professorin.

In einer weiteren Studie, die jüngst im Bundesgesundheitsblatt veröffentlicht wurde, blickten die Forscherinnen nun nach Deutschland. „Hierfür haben wir den Gender Inequality Index der Vereinten Nationen nachgebastelt“, erklärt Kolip. Diesen hatten sie bereits für den europäischen Ländervergleich genutzt, er wird jährlich für 160 Länder weltweit erhoben – allerdings nicht für die einzelnen Bundesländer. Deshalb die Bastelei. Für den innerdeutschen Vergleich berücksichtigten die Wissenschaftlerinnen Schulabschlüsse, Arbeitsmarktdaten, Schwangerschaften Jugendlicher und den Anteil von Frauen im Parlament.

Die regionalen Unterschiede, die in der Studie sichtbar werden, überraschen: Das Schweden von Deutschland ist ausgerechnet das konservative Bayern. Während Männer und Frauen in Mecklenburg-Vorpommern am wenigsten gleichgestellt sind, schneidet der Freistaat am besten ab: „Dort sind die Sekundarbildung und Erwerbsquoten von Frauen hoch, und Bayern hat die niedrigste Rate von Teenagerschwangerschaften“, so Kolip. Zugleich wurden bayerische Männer 2015 im Schnitt fast 79 Jahre alt – in Mecklenburg-Vorpommern waren es zwei Jahre weniger.

Die Studie zeigt ein Ost-West-Gefälle: Neben Mecklenburg-Vorpommern haben die Forscherinnen auch in den anderen ostdeutschen Bundesländern eine geringere Lebenserwartung und einen niedrigeren Gleichstellungsgrad gemessen. Allerdings wurde ein für die Gleichstellung wichtiges Kriterium gar nicht berücksichtigt: Kitaplätze. Diese sind im Osten Deutschlands deutlich besser ausgebaut als im Westen.

Von wegen „Gedöns“

Eine andere wichtige Variable wurde hingegen eingepreist: „Natürlich macht es einen Unterschied, wie reich oder arm ein Bundesland ist“, betont Kolip. Doch die Korrelation zwischen Lebenserwartung und Gleichstellung zeige sich selbst dann, wenn man das Bruttoinlandsprodukt des jeweiligen Bundeslandes berücksichtige.

Von mehr Gleichberechtigung in Deutschland profitieren also Männer besonders – sie leben länger. Die Gesundheitsforscherin: „Das Ergebnis hat uns sehr gefreut, weil wir immer noch Gerhard Schröder im Ohr haben, mit seinem Gerede von ,Gedöns‘.“ Das Gegenteil sei richtig. Von gleichen Rechten und Teilhabechancen haben alle etwas. „Je höher die Gleichstellung, desto höher ist die Lebenserwartung des Mannes“, sagt Kolip. „Und vermutlich auch die Lebensqualität.“

Zu einem ähnlichen Ergebnis kam 2018 die Weltgesundheitsorganisation in einer Studie zur Gesundheit von Männern in Europa. Neben Faktoren wie Einkommen und Bildungsgrad sei die Gleichstellung der Geschlechter entscheidend: Sie erhöhe die Lebenserwartung und das Wohlbefinden von Männern, halbiere das Risiko einer Depression und senke die Gefahr, eines gewaltsamen Todes zu sterben, um 40 Prozent.

Zeit also, dass harte Kerle ihre feminine Seite entdecken. Wenn Männer und Frauen ähnlicher leben, ändern sich die Vorstellungen von Maskulinität. Der moderne Mann darf verletzlich sein, er braucht keinen Alkohol und keine Zigaretten, um sich seiner Männlichkeit zu versichern. Die jüngere Generation macht es vor. Jugendliche und junge Erwachsene trinken und rauchen heute nicht nur deutlich weniger als ihre Vorgänger, es lassen sich auch kaum noch Geschlechterunterschiede ausmachen: „Alkoholkonsum ist unter Mädchen wie Jungs ziemlich out, über die Hälfte verzichtet ganz darauf“, sagt Gesundheitsforscherin Kolip. Auch in Sachen Ernährung gleichen sich die Geschlechter an. „Wenn man früher im Restaurant ein Steak und einen Salat bestellt hat, war für die Bedienung völlig klar, wer was bekommt. Heute hat sich das aufgeweicht.“