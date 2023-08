Lange Zeit stieg die Lebenserwartung von Frauen stärker an als jene der Männer. Doch seit dem Ende des 20. Jahrhunderts fällt dieser Unterschied geringer aus. Woran das liegt, haben Forscher des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung (BiB) in einer Studie untersucht, die sie am Dienstag veröffentlichten. Dafür hatten sie Daten aus 228 Regionen in sieben europäischen Ländern untersucht.

Während Mitte der Neunzigerjahre Männer im Durchschnitt eine um sieben Jahre geringere Lebenserwartung hatten, lag der Wert in den vergangenen Jahrzehnten nur noch bei 5,5 Jahren. Dabei zeigten sich regionale Unterschiede: In Süddeutschland, Dänemark und der Schweiz war nur ein Unterschied von weniger als vier Jahren zu beobachten, in Teilen von Ostdeutschland, der Tschechischen Republik, der Slowakei und Frankreich hingegen sechs Jahre.

Deutliches Stadt-Land-Gefälle

Außerdem bestand der Studie zufolge, die auch Regionen in Österreich untersucht hatte, ein deutliches Stadt-Land-Gefälle. Denn die guten Berufschancen in Großstädten hätten eher gesunde und qualifizierte Menschen angezogen. Dass Männer lange ein deutlich niedrigeres Sterbealter zu erwarten hatten, sei darauf zurückzuführen, dass sie in der Vergangenheit im Vergleich zu Frauen in Lohnarbeit waren und höhere Gesundheitsrisiken getragen hatten.

Für die schwindenden Unterschiede gebe es mehrere Gründe: Herzschrittmacher hätten das Sterblichkeitsrisiko gesenkt, ebenso rauchten Männer weniger, während der Tabakkonsum von Frauen zugenommen habe. Da der Anteil von Frauen in Lohnarbeit gestiegen sei, habe auch der Unterschied wegen arbeitsbedingter Gesundheitsrisiken abgenommen.

Das Fazit: Nicht biologische Gründe, sondern der Lebensstil und die Prävention von Krankheiten sind für die Lebenserwartung entscheidend. Und die diesbezüglichen Unterschiede zwischen Männern und Frauen nehmen ab, wenn sich Rollenbilder annähern. In Deutschland betrug die durchschnittliche Lebenserwartung laut Statistischem Bundesamt bei Geburt im Jahr 2022 für Frauen 82,9 Jahre und für Männer 78,2 Jahre.