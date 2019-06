Wer in den vergangenen Jahre immer mal wieder aufmerksam durch die Windelabteilung eines Drogeriemarktes gegangen ist, dem konnte schon auffallen, dass das Angebot an Windelgrößen dort stetig wächst. Soll heißen, war früher in den Regalen bei Größe 4 Schluss, gibt es mittlerweile 5, 5+, 6 oder gar 7. Die Kinder, die Windeln tragen, scheinen also immer größer zu sein. Bei einer solchen Beobachtung drängt sich doch die Frage auf: Ist das ein Indiz dafür, dass Kinder heute immer später trocken werden – was so mancher Experte beklagt –, und wenn ja, wer ist schuld daran?

Ruft man Rita Messmer an, eine Schweizer Pädagogin, Therapeutin und Buchautorin, die sich nach eigenen Aussagen seit über 30 Jahren mit dem Thema Windeln und Trocken-Werden beschäftigt, bekommt man ihren klaren Standpunkt unverblümt mitgeteilt: Das späte Trocken-Werden sei „früher noch nicht so ein Problem gewesen, da die Kinder die Nässe bei Stoffwindeln gespürt haben; da waren die Windeln nicht so saugfähig. Heute beobachte ich vermehrt, dass Kinder ihr Pipi zwar in die Toilette machen, aber das große Geschäft in die Windel, und zwar deshalb, weil sie gewohnt sind, den Stuhl am Hintern zu spüren. Wohingegen ihnen die Toilette Angst macht; da wissen sie nicht, wo das hingeht, und weil sie das Ausscheiden in Windeln als angenehm warm und nicht als unangenehm nass empfinden.“