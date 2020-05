Datenanalyse zu Fettleibigen : Der Osten ist dicker als der Westen

Aktualisiert am

Der Anteil der Fettleibigen ist in Deutschland innerhalb von zehn Jahren um 36 Prozent gestiegen, wie eine Datenanalyse zeigt. Besonders viele Dicke leben in Ostdeutschland.

Trotz aller auch politischen Bemühungen ist der Anteil der Fettleibigen in Deutschland innerhalb von zehn Jahren um 36 Prozent gestiegen. Besonders viele stark Übergewichtige leben im Osten der Republik. Das zeigt eine Datenanalyse der Kaufmännischen Krankenkasse (KKH), die 1,7 Millionen Versicherte hat. Demnach war Mecklenburg-Vorpommern im Jahr 2018 das Bundesland mit den meisten Fettleibigen: Dort war schon jeder siebte Einwohner (14,2 Prozent) fettsüchtig, gefolgt von Sachsen-Anhalt (13,7 Prozent) und Brandenburg (12,3 Prozent).

Die wenigsten Fettleibigen lebten in Hamburg (8,6 Prozent), Baden-Württemberg (neun Prozent), Bayern sowie im Saarland (jeweils 9,3 Prozent). Adipös ist ein Mensch, wenn der Body-Mass-Index (BMI) die Körpermassenzahl von 30 Kilogramm pro Quadratmeter übersteigt.

Einer der Gründe für das Ost-West-Gefälle ist die Überalterung in einigen Bundesländern . In Mecklenburg-Vorpommern etwa hat sich der Anteil der unter Fünfzehnjährigen zwischen 1991 und 2018 nahezu halbiert (von 21,5 auf 12,7 Prozent), der Anteil der über Fünfundsechzigjährigen hingegen mehr als verdoppelt (von 11,1 auf 24,7 Prozent). Die Adipositas wiederum stieg zwischen 2008 und 2018 in einer Altersgruppe besonders stark – bei den über Achtzigjährigen (77,6 Prozent). Besonders von Fettsucht betroffen sind Personen im Alter zwischen 65 bis 79 Jahren (17,8 Prozent). Im Bundesdurchschnitt sind zudem rund 40 Prozent mehr Frauen fettleibig als Männer.

Fettleibigkeit und die sie begleitenden Krankheiten wie unter anderem Diabetes, Bluthochdruck und Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind für viele frühe Todesfälle verantwortlich. Adipöse Patienten haben zudem ein erhöhtes Risiko, durch Sars-CoV-2 vorzeitig zu sterben.