Fehlende Hilfe in der Krise : 5439 Schüler – ein Psychologe

In Deutschland sind junge Menschen seit der Pandemie öfter und schwerer psychisch krank. Trotzdem bekommen sie kaum Hilfe. Warum gibt es nicht mehr Psychologen in der Schule?

Johanna Harland beugt sich auf ihrem Stuhl nach vorne und blickt ihr Gegenüber an: „Welche Fälle hast du heute mitgebracht?“ Die Sozialarbeiterin sagt leise: „Bei wem fange ich da an?“ Kurz überlegt sie, dann beginnt sie, von einem Mädchen zu erzählen. Harland hört zu. Mit lila Tinte schreibt sie Stichpunkte in ihr Notizbuch: „möchte in Tagesklinik“. Und: „viel auf Zimmer mit düsteren Gedanken“.

Einmal pro Monat besucht die Schulpsychologin Johanna Harland die Oberschule Deegfeld in Nordhorn. An diesem Montagmorgen trifft sie eine Sozialarbeiterin im Archivraum, wo Bücher und Karten im Regal lagern und wo niemand stört. Harland hört zu und macht sich Notizen, während die Sozialarbeiterin erzählt. Sie klingt betroffen. „Das Mädchen fühlt sich von Mama und Oma unverstanden. Die sagen: ,Du hast nix. Das sind pubertäre Probleme.‘“