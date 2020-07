Aktualisiert am

„So will ich Haltung zeigen“ : Warum ein Tübinger Student an einer Corona-Impfstudie teilnimmt

In Tübingen wird ein möglicher Corona-Impfstoff an Menschen getestet. Matthias Oppermann ist einer der Probanden. Die erste Spritze hat er schon bekommen. Wie geht es ihm damit – und warum macht er das?

Herr Oppermann, als einer von 168 Probanden nehmen Sie an der Corona-Impfstudie teil, die die Universitätsklinik Tübingen zurzeit gemeinsam mit dem Biopharma-Unternehmen Curevac durchführt. Wurden Sie schon geimpft?

Ja, heute morgen – Nadel rein, Impfstoff rein, Nadel raus, Pflaster drauf. Fertig.

Und wie fühlen Sie sich jetzt?

Gut. Ganz normal eigentlich, wie nach jeder anderen Impfung auch. Das heißt, ich spüre gerade meinen Arm ein wenig, an der Stelle, an der die Impfung erfolgt ist. Aber es ist nicht so, dass ich Schmerzen hätte.