Bestrahlung gegen Krebs : Der Triumph des Hochpräzisen

Es sah nicht gut aus für die alte Dame, als sie 2012 in die Strahlenklinik des Universitätsklinikums Erlangen kam. Die 84-Jährige litt an einem fortgeschrittenen Lungenkarzinom. Der Tumor hatte gestreut, in ihren Knochen Metastasen gebildet. Der Krebs war nicht mehr heilbar. Entsprechend verzweifelt war die Patientin, als sie Professor Rainer Fietkau in seiner Sprechstunde gegenübersaß. Der Mediziner ist Präsident der Deutschen Gesellschaft für Radioonkologie, leitet als Direktor die Erlangener Strahlenklinik und sagt: „Früher war diese Diagnose ein rasches Todesurteil. Aufgrund der modernen Hochpräzisionsbestrahlung konnte die Patientin in Kombination mit einer Immuntherapie aber weiterleben, und die Schmerzen wurden so weit gelindert, dass es ihr relativ gutging.“

Die rüstige alte Dame ist sein Lieblingsfall, denn trotz ihrer unheilbaren Krebserkrankung wohnte sie – bevor sie letztes Jahr ins Altersheim zog – weiterhin alleine zu Hause und spielte sogar Klarinette im Blasorchester. Und das, obwohl sich in den darauffolgenden Jahren immer wieder neue Metastasen in Knochen und sogar Hirn bildeten.