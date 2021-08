Antworten zur Virusvariante : Was Sie über Delta wissen müssen

Verbreitet sich Delta wirklich so schnell und leicht wie die Windpocken?

Zumindest hatten das die amerikanischen Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Ende Juli behauptet. Am besten kann man die Übertragbarkeit von Virusinfektionen anhand ihrer Basisreproduktionszahl R0 vergleichen: Die gibt an, wie viele Menschen ein Infizierter durchschnittlich in einer Population ansteckt, in der es weder Vorimmunität noch besondere Maßnahmen des Infektionsschutzes gibt. Das Robert Koch-Institut (RKI) nennt als R0 für Windpocken einen Wert von 10 bis 12. Schätzungen von R0 bei Sars-CoV-2 hatten für die ursprüngliche Wildvariante einen Wert von 2,5 ergeben. Die „britische“ Alpha-Variante war um rund 60 Prozent leichter übertragbar, ihr R0 läge damit bei vier. Delta wird noch einmal um 60 Prozent ansteckender eingeschätzt, das ergäbe einen R0-Wert zwischen sechs und sieben. Demnach wäre der Vergleich der CDC in Hinsicht auf die Ansteckungsfähigkeit stark übertrieben. Daran ändert wohl auch die Tatsache nichts, dass diese Werte mit großen Unsicherheiten behaftet sind, da sie von vielen Faktoren, etwa der Altersstruktur in der Bevölkerung und den Kontaktnetzwerken, abhängen. Deutlich ansteckender als die ursprüngliche Wildvariante ist Delta trotzdem definitiv.

Wie ansteckend ist Delta im Freien?

Studien dazu gibt es für Delta noch nicht. Eine japanische Kontaktverfolgungsstudie hatte 2020 für die Wildvariante des Virus nahegelegt, dass das Risiko draußen knapp zwanzigmal geringer ist als drinnen. Das liegt daran, dass die draußen existierenden Luftströme die Viren davontragen und UV-Strahlung sie zerstört. Die Virenlast scheint bei Betroffenen bei Delta allerdings sehr viel höher zu sein als bei der Wildvariante. Eine chinesische Studie, die Ende Juli als Preprint erschienen ist, ermittelte anhand von PCR-Tests bei 126 Individuen eine durchschnittlich tausendfach höhere Virenlast bei Infektionen mit Delta im Vergleich zur ursprünglichen Wildvariante. Die CDC schätzen das Ansteckungsrisiko im Freien trotzdem als minimal ein, zumal für vollständig Geimpfte. In dichten Menschenmengen und wenn gesungen oder geschrien wird, sollte man dennoch zur Sicherheit eine Maske tragen.

Führt die Infektion mit der Variante bei Ungeimpften zu schwereren Krankheitsverläufen und häufiger zum Tod?

Eine schottische Studie von Ende Juni, die die Krankendaten von knapp 20.000 zwischen April und Juni mit Sars-CoV-2 Infizierten auswertete, fand bei der Delta-Variante ein etwa doppelt so hohes Risiko für eine Krankenhauseinweisung wie bei Alpha. Die Fallsterblichkeit zwischen verschiedenen Varianten zu vergleichen ist dagegen schwierig, da im Laufe der Zeit ganz unterschiedliche Bevölkerungsgruppen infiziert werden, momentan vor allem ungeimpfte Jüngere mit einem insgesamt sehr niedrigen Sterberisiko.

Können Durchgeimpfte an Delta erkranken?