Nachdem ein elf Jahre altes Mädchen in Kambodscha an der Vogelgrippe gestorben war, ist die Situation dort nach Behördenangaben „unter Kon­trolle“. Auch der Vater des Mädchens hatte sich mit dem H5N1-Virus infiziert. Es waren die ersten Fälle von Vogelgrippe in dem südostasiatischen Land seit 2014. Befürchtungen einer weiteren Ausbreitung des Virus haben sich aber bisher nicht erfüllt. Bei 29 untersuchten Personen, unter ihnen Kontakte des Mädchens und Personen mit Grippesymptomen, seien keine weiteren Infektionen fest­gestellt worden, sagte Or Vandine, die Staatssekretärin und Sprecherin des kambodscha­nischen Gesundheits­ministeriums, am Montag. Der Vater des Mädchens sei ebenfalls negativ getestet, werde aber weiter im Krankenhaus behandelt. In Kambodscha haben sich damit in rund zwei Jahrzehnten 58 Personen mit dem Virus angesteckt, bei 38 von ihnen nahm die Krankheit einen tödlichen Verlauf.

Tjerk Brühwiller Korrespondent für Lateinamerika mit Sitz in São Paulo. Folgen Ich folge

Till Fähnders Politischer Korrespondent für Südostasien. Folgen Ich folge

Peter-Philipp Schmitt Redakteur im Ressort „Deutschland und die Welt“. Folgen Ich folge

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) teilte mit, sie befinde sich in engem Austausch mit den zustän­digen Stellen in Kambodscha. In der Provinz Prey Veng, aus der das Mädchen und sein Vater kommen, werde nach der Quelle und dem Weg der Übertragung geforscht. Dort soll eine größere Zahl toter Wildvögel gefunden worden sein. Einer Mitteilung der amerikanischen Gesundheitsbehörde Centers for Disease Control and Prevention (CDC) zufolge habe eine Gen­sequenzierung ergeben, dass es sich um einen Virusstamm handele, der schon länger in dem südostasia­tischen Staat zu finden sei. Dieser Stamm mit dem Namen Klade 2.3.2.1c sei anders als der in den Vereinigten Staaten und in anderen Ländern zirkulierende Stamm Klade 2.3.4.4b. Die in Kambodscha nachgewiesene Vari­ante könne zwar in manchen Fällen auch Menschen infizieren, führe aber in der Regel nicht zu Übertragungen von Mensch zu Mensch.

Seit gut einem Vierteljahrhundert bereitet der Subtyp des Influenza-A-Virus H5N1 Wissenschaftlern und Me­dizinern in aller Welt Sorgen. Im­mer wieder kam es seit 1997 zu Ausbrüchen, die sich zuletzt wieder stark gehäuft haben. Einig sind sich die ­Experten, dass das Virus, sollte es eines Tages auch von Mensch zu Mensch übertragen werden können, das Po­tential für eine Pandemie auf der ganzen Welt hat. Die Ansteckungen auf den Menschen erfolgten bisher über Tiere, fast immer über erkrankte oder verendete Vögel. Knapp 1000 Infektionen beim Menschen wurden der WHO gemeldet, etwa die Hälfte der Infizierten starb. In Deutschland traten bisher keine Fälle auf, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin mitteilt.

Übertragung von Säugetier zu Säugetier

Als ein Warnsignal hatte der Prä­sident des Friedrich-Loeffler-Instituts für Tiergesundheit, Thomas Mettenleiter, den H5N1-Ausbruch auf einer spanischen Nerzfarm Ende Januar be­zeichnet. Zwar war das Virus zuvor schon vereinzelt bei Säugetierarten nachgewiesen worden, etwa bei Seehunden, Mardern und Füchsen, das Virus war auf sie aber auch von ­Vögeln übertragen worden. Auf der Nerzfarm hingegen wurde das Virus von Säugetier zu Säugetier weiter­gegeben, ein Zeichen dafür, dass sich der Erreger anpasst und auf Dauer auch eine Mensch-zu-Mensch-Übertragung möglich werden könnte.

Einen aktuellen großen Ausbruch verzeichnet Peru, dort wurden an der Küste in den vergangenen Wochen Tausende tote Vögel, vor allem Peli­kane, sowie fast 800 verendete See­löwen aufgefunden. Nach Behördenangaben breitet sich die Vogelgrippe weiter in der Region aus. In den vergangenen Wochen haben Einsatzkräfte des Forst- und Wildtierdiensts in Schutzanzügen Hunderte Seelöwen eingesammelt und begraben.

Mehr zum Thema 1/

Die peruanischen Behörden verzeichneten den ersten Fall schon im November. Seither sind mehr als 60.000 Vögel durch das Virus ver­endet. Seit Mitte Januar registrierten die Behörden auch einen Anstieg von ungewöhnlich vielen toten See­löwen. Anfang Februar bestätigte das Ge­sundheitsministerium, dass ein in ei­nem Zoo verendeter Löwe ebenfalls an H5N1 erkrankt war. Im selben Zoo waren zuvor drei Seelöwen sowie ein Delphin an den Folgen der Vogel­grippe verendet.

In praktisch allen Ländern Südamerikas sowie in mehreren zentralamerikanischen Staaten wurden be­reits Fälle festgestellt. In Chile entdeckten die Gesundheitsbehörden vor zwei Wochen den ersten posi­tiven Fall bei einem Seelöwen an ­einem Strand im Norden. Es ist der erste Ausbruch in Chile seit 20 Jahren. In Brasilien, dem größten Geflügel­­expor­teur der Welt, gibt es noch ­keine be­stätigten Fälle.