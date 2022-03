Kriegserlebnisse : Wann wird ein Trauma zur Belastungsstörung?

Im Krieg bleibt niemand vor traumatischen Erfahrungen verschont, aber sie wirken sich unterschiedlich aus. Wovon hängt ab, ob jemand an den Folgen seiner Traumata erkrankt – und was bedeutet das für Gespräche mit Geflüchteten?

Über die Stadt Saporischschja in der Ukraine fliehen am Montag Menschen aus den umkämpften Gebieten. Bild: Imago/Zuma Wire

Sirenen heulen. Raketen zerfetzen Wohnhäuser. Bomben zertrümmern Brücken, Kirchen und Krankenhäuser. Menschen harren in Kellern aus, warten auf den nächsten Schlag, bangen um ihr Leben. Am Morgen des 24. Februar sind die Menschen in der Ukraine in einer anderen Welt aufgewacht. Putins Krieg riss sie aus der Normalität.

Franziska Pröll Redakteurin in der Politik. Folgen Ich folge

Kriege zählen zu den belastendsten Ereignissen, die ein Mensch erleben kann. Sie erschüttern die Psyche. Der Begriff „Trauma“ drückt das aus, er kommt aus dem Griechischen und bedeutet „Verletzung“. In einem als traumatisch erfahrenen Ereignis ist die eigene körperliche Unversehrtheit oder die eines anderen Menschen bedroht, zum Beispiel, weil er oder sie bei einem Bombeneinschlag schwer verletzt wurde. Der Betroffene selbst oder nahe­stehende Personen fühlen sich in dieser Situation ängstlich, ohnmächtig, entsetzt.