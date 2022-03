Schulungen in Kriegschirugie : Granatsplitter entfernen, innere Blutungen stoppen

In der Ukraine bereiten sich Krankenhäuser auf immer mehr Verwundete vor. Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen schult ihre Kollegen vor Ort in Kriegschirugie.

Warten auf den Einsatz: In Novoyavorivsk stehen am Sonntag Rettungswagen unweit eines Krankenhauses aufgereiht. Bild: Reuters

Kriegschirurgie – ein Wort wie ein Skalpell. Seit 50 Jahren sind Mitarbeiter von „Ärzte ohne Grenzen“ Experten in dieser Disziplin. Denn einer der großen Auslöser für den Bedarf an medizinischer Nothilfe – die Kernaufgabe der Hilfsorganisation – sind Kriege. Ärzte ohne Grenzen betreibt beispielsweise eine Klinik im jordanischen Amman, die ausschließlich auf Akut- und Nachsorgebehandlungen von verletzten Zivilisten aus Syrien oder dem Jemen spezialisiert ist: auf Patienten mit Schussverletzungen, auf Patienten, bei denen zerrissene Gliedmaßen amputiert werden müssen, auf Patienten, die Prothesen angepasst bekommen.

Eva Schläfer Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Dieses Spezialwissen versuchen Chirurgen der Hilfsorganisation jetzt auch an Kollegen in der Ukraine weiterzugeben. In der Kiewer Klinik Okhmatdyt, dem größten Kinderkrankenhaus der Ukraine, führten Mitarbeiter von Ärzte ohne Grenzen in dieser Woche Schulungen durch, um die Belegschaft des Krankenhauses, die zurzeit nur noch aus etwa einem Zehntel der bisher 2000 Beschäftigten besteht, auf den Fall eines Massenzustroms von Verletzten vorzubereiten. Das Krankenhaus hat eine Kapazität von 750 Betten.

Notfallpläne für Triage

Anja Wolz, Notfallkoordinatorin von Ärzte ohne Grenzen in der Ukraine, erklärt, die meisten Chirurgen des Okhmatdyt-Krankenhauses seien auf Teilgebiete spezialisiert, es gebe keine klassischen Unfallchirurgen. Ein Gefäßchirurg von Ärzte ohne Grenzen habe daher ein Training zu lebensrettender Traumastabilisierung und Traumachirurgie von Kriegsverletzten gegeben – im praktischen Betrieb im OP-Saal. Dazu zählen unter anderem das Entfernen von Kugeln und Granatsplittern, die Prävention innerer Blutungen, aber auch eine richtige Wundreinigung. „Wenn eine solche Wunde nicht richtig behandelt wird, kann es schnell zu einer Infektion kommen", sagt Wolz.

Momentan nimmt das Krankenhaus täglich mehrere Verwundete auf, ihre Zahl wird vermutlich steigen. Ein Notarzt von Ärzte ohne Grenzen, der viel Erfahrung in Kriegsgebieten hat, sei mit den Beschäftigten die Notfallpläne für Triage und für die interne Organisation durchgegangen, so Wolz. Sollten mehrere Schwerverletzte gleichzeitig eingeliefert werden, hätten die Krankenhausmitarbeiter nun ein Basiswissen.

„Wir wollen schnell zurückkommen, um an das anzuknüpfen, was wir während unseres ersten kurzen Besuchs tun konnten“, sagt Wolz. „Wir konnten das Training für die Behandlung von mehreren Schwerverletzten gleichzeitig nicht komplett abschließen, und wir könnten noch mehr tun, um den Patientenfluss in solch einer Situation weiter zu verbessern.“ Zudem sei geplant, eine optimierte Nachschuborganisation zu erarbeiten.

Für Odessa plant Ärzte ohne Grenzen vergleichbare Schulungen. Sie konnten diese Woche jedoch nicht durchgeführt werden.