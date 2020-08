Warten auf Organspenden : Die Zentrale der Hoffnung steht in Leiden

In Deutschland warten mehr als 9000 Menschen auf ein Spenderorgan. Bei Eurotransplant entscheidet sich, wer ein Angebot bekommt. Ein Besuch in den Niederlanden.

Exakt um 17 Uhr poppt auf dem großen Bildschirm an der Wand eine Nachricht auf: „New donor“ steht in der Betreffzeile. Vor einer Stunde hat die Abendschicht im Allokationszentrum von Eurotransplant den Dienst angetreten. In dem länglichen Raum, in dem sich sechs Arbeitsplätze aneinanderreihen, sitzen vier Mitarbeiter vor Doppelbildschirmen. Die elektronische Meldung über einen neuen Organspender erreicht das Team im niederländischen Leiden, 25 Autominuten südwestlich des Amsterdamer Flughafens Schiphol gelegen, aus der Klinik einer westdeutschen Großstadt. Der erste Blick auf die sich auf dem Bildschirm öffnende Maske zeigt, dass alle Organe des Verstorbenen zur Spende freigegeben sind: Herz, Lunge, Leber, Pankreas, Nieren, Dünndarm. Und dass die Klinik, in der der Hirntote liegt, den Beginn der Entnahme der Organe für 23 Uhr angesetzt hat.

Ab nun tickt im Allokationszentrum die Uhr. Denn den dortigen Mitarbeitern fällt die Aufgabe zu, die Organe zu vermitteln: an die Patienten in den acht Eurotransplant-Mitgliedsländern, zu denen sie immunologisch am besten passen, die sie am dringlichsten benötigen und die gleichzeitig die besten Chancen für ein erfolgreiches Weiterleben haben. Den ersten Schritt in diesem Prozess übernimmt eine der Mitarbeiterinnen durch einen Klick auf ihre Computermaus. Die Mission „perfect match“, der perfekten Übereinstimmung, beginnt.

Eurotransplant ist für die Organverteilung innerhalb der acht Mitgliedstaaten verantwortlich. Letzter Neuzugang war 2013 Ungarn. Zuvor kamen 2007 Kroatien und 1999 Slowenien zu den fünf Ursprungsmitgliedern hinzu, die sich bereits 1967 zusammengefunden hatten: Luxemburg, Österreich, Belgien, die Niederlande und Deutschland. Eurotransplant sitzt in Leiden, da die Stiftung auf den holländischen Mediziner Jon van Rood zurückgeht, der an der dortigen Uniklinik forschte und lehrte. Als einer der ersten Wissenschaftler entzifferte der Immunologe das sogenannte HLA-System.

Großer Pool an Spendern und Empfängern benötigt

HLA-Antigene sind Bestandteile des menschlichen Immunsystems, die sich auf den weißen Blutkörperchen befinden. Sie können zwischen körpereigenen und körperfremden Substanzen unterscheiden und sind mit dafür verantwortlich, ob ein Transplantat angenommen oder abgestoßen wird. Speziell für den Erfolg von Nierentransplantationen spielen sie eine bedeutende Rolle. Um seine wissenschaftlichen Annahmen in der Praxis zu testen, benötigte der Mediziner einen größeren Pool an Spendern und Empfängern. Er kontaktierte zwölf Kliniken, auch in Deutschland, und startete mit ihrer Unterstützung seine HLA-Testreihen. Diese Kooperation institutionalisierte sich 1969 in der Gründung der Stiftung Eurotransplant. In ihren Mitgliedsländern leben heute rund 137 Millionen Einwohner. Diese Masse an Menschen vergrößert für Patienten die Chance, ein passendes Organ zu bekommen oder – in dringenden Fällen – möglichst schnell transplantiert zu werden.

Mehr zum Thema 1/

Im Allokationsraum wirft der Computer nach vier Minuten mehrere Match-Listen aus. Für jedes Organ sind durchnummeriert ein gutes Dutzend Patienten aufgeführt, für die der deutsche Spender zum Lebensretter werden könnte. Der erste Anruf geht gegen 17.10 Uhr an das Zentrum, in dem der Patient gemeldet ist, der ganz oben auf der Match-Liste für das Herz steht. „Hallo, hier ist Eurotransplant. Wir haben für Sie ein Primärangebot eines Herzens.“ Primärangebot bedeutet, dass dieses Zentrum das Herz auf jeden Fall für den über eine Nummer anonymisierten Patienten bekäme, sollte es das Angebot akzeptieren. Da die Beurteilung, ob das Organ für die spezifische Person tatsächlich geeignet ist, aber dem jeweiligen Zentrum obliegt und auch negativ beschieden werden kann, geht direkt danach auch ein zweiter Anruf an das nächste Zentrum auf der Liste. Sollte die erste Klinik ablehnen, könnte die zweite zugreifen. Unmittelbar danach passiert das gleiche Prozedere für die Lunge.