Hitze in Europa : Tropische Nächte, glutheiße Tage

Europa leidet unter großer Hitze. In Großbritannien wurden historische Hitzerekorde gebrochen, in Spanien sind viele Hitzetote zu beklagen. Und in Frankreich wird darüber diskutiert, ob die Feuerwehr gut genug ausgestattet ist.

Die Hitzewelle führt auch in Ländern zu Rekorden, die nicht für hohe Temperaturen bekannt sind. So wurde Großbritanniens historischer Hitzerekord am Dienstag schon vor dem Mittag gebrochen: In Charlwood im südostenglischen Surrey maßen die Meteorologen kurz vor zwölf Uhr 39,1 Grad. Kurz darauf meldete die Wetter­station Heathrow, dass die 40-Grad-Marke erstmals durchbrochen wurde. Bis zum Nachmittag wurden Temperaturen bis zu 43 Grad für möglich gehalten. Bislang war Cambridge der heißeste Ort gewesen, wo das Thermometer 2019 immerhin 38,7 Grad angezeigt hatte.

Zuvor hatte schon die tropische Nacht Geschichte geschrieben. In vielen Orten Englands und Wales waren die Temperaturen nicht unter 25 Grad gefallen. Bis dahin war in Brighton die wärmste Nacht gemessen worden, wo die Temperatur am 3. August 1990 nicht unter 23,9 Grad gesunken war. Zahlreiche Bahnunternehmen stellten am Dienstag ihren Betrieb ein; in der Londoner Tube herrschte eingeschränkter Service. Auf mehreren Autobahnen platzte die Fahrbahn auf. In London schloss der Supreme Court wegen der Hitze. Mindestens 170 Schulen schickten ihre Schüler nach Hause, in Krankenhäusern wurden zahlreiche Operationen abgesagt.

In Zeitungen wurde derweil debattiert, ob die enorme Aufmerksamkeit, die der Hitzewelle entgegengebracht wird, und das dadurch hervorgerufene Bedrohungsgefühl ge­rechtfertigt ist. Skeptiker rechneten vor, dass extreme Wetterbedingungen in der Vergangenheit viel mehr Opfer gefordert hätten. Im „Daily Telegraph” fragte sich ein Kolumnist, ob die Briten ein Weltreich hätten erschaffen können, wenn sie schon damals so empfindlich gewesen wären. Er stellte sich vor, wie Königin Elisabeth I. dem Entdecker Walter Raleigh das Segelsetzen mit Verweis auf den Wetterbericht verboten hätte.

Etwas kühler wurde es am Dienstag hingegen in Spanien. Doch die Bilanz der Hitzewelle, die am Montag offiziell zu Ende ging, ist verheerend. Nach Angaben des staatlichen Gesundheitsinstituts Carlos III. fielen der extremen Hitze zwischen dem 10. und dem 16. Juli 510 meist ältere Menschen zum Opfer. Allein am Samstag wurden 150 Todesfälle regis­triert. Inzwischen gehe es nicht mehr nur darum, ob Haushalte eine Klima­anlage hätten, sondern auch darum, ob sich die Bewohner ihren Betrieb wegen der hohen Energiekosten auch leisten könnten, sagte Julio Díaz vom Carlos III.-Institut.

Die Temperaturen sinken wohl nur leicht und könnten bald wieder Werte von 40 Grad erreichen, sodass sich auch kein Ende der Waldbrandgefahr abzeichnet. Die Zeitungen erschienen am Dienstag mit Schlagzeilen wie „Spanien brennt“. Während die Feuer in der Extremadura und in Andalusien eingedämmt wurden, beunruhigt die Lage in Zamora, Ávila, León, Lugo und Ourense. Sorge bereitet auch der auffrischende Wind. Am Dienstag wurden 38 Brände gezählt, von denen mehr als 20 außer Kontrolle waren. Es ist deshalb schon vom schlimmsten Sommer seit 15 Jahren die Rede. Seit Jahresbeginn zerstörten mehr als 300 Brände fast 140.000 Hektar – fast siebenmal mehr als in einem durchschnittlichen Jahr und bis zu 60.000 Hektar allein in der vergangenen Woche.