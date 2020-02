Trockener Alkoholiker : „Wodka hab ich getrunken wie Wasser“

Heinrich ist Alkoholiker. Er fing an mit Bier, da war er 13, dann kam der Schnaps. Und irgendwann hat Heinrich, als er all sein Geld versoffen hatte, Spülmittel getrunken oder eine Parfumflasche aus dem Drogerie-Regal gegriffen und in einem Zug heruntergekippt. Heinrich sagt, ein Alkoholiker, der nicht von der Flasche loskommt, fühlt sich wie ein Verdurstender, der Salzwasser trinkt. „Man will den Durst löschen, aber das kann man nicht, weil Salz ja mehr Durst macht. Und deshalb braucht man immer mehr davon.“

Leonie Feuerbach Redakteurin im Frankfurter Allgemeine Magazin. F.A.Z.

Heinrich, der eigentlich anders heißt, ist ein kleiner Mann mit freundlichem Gesicht und kräftigen Händen. Er spricht offen über seine Krankheit, damit er selbst nie vergisst, dass er krank ist. Wenn Heinrich alt werden will, das weiß er genau, darf er nie wieder einen Tropfen Alkohol trinken. „Die Sucht ist Selbstmord auf Raten“, sagt er. 25 Jahre lang war er „nasser“ Alkoholiker. Heute ist er trocken. „Das Nasse“, sagt Heinrich, „ist der sichere Tod. Das Trockene ist die Wiedergeburt, das Leben.“