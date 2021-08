Auf den Zyklus achten : Wie Frauen effizienter trainieren können

Frau Philipp, die Olympischen Spiele gehen gerade zu Ende. Es waren Wettkämpfe, bei denen Frauen sich vermehrt als emanzipierte Sportlerinnen präsentiert haben. Mit Ganzkörperanzügen statt knappen Outfits setzten die deutschen Turnerinnen ein Zeichen gegen die Sexualisierung ihrer Körper und für mehr Frauenrechte im Sport. Wie erleben Sie das?

Die Turnerinnen tragen die Kleidung, die sie für angemessen halten und in der sie sich wohlfühlen. Ich halte Kleidungsvorschriften, die klar gewisse Stellen des Körpers unbekleidet lassen, auch gegen den Willen der Sportlerinnen, für schwierig. Die Frauen demonstrieren, dass die Leistung in ihrer Sportart nicht vom Outfit abhängig ist. Ich denke, auch nicht jede Beachvolleyballerin fühlt sich in ihrem Outfit wohl – weshalb sind hier Hotpants oder Shorts keine Alternative? Es sollte die erbrachte Leistung, nicht das Outfit im Mittelpunkt stehen.