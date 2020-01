Tipps gegen Erkältung : Die Legende von der Hühnersuppe

Aktualisiert am

Altbewährte Hausmittel sind oft günstiger und schonender als die Pillen und Säftchen der Pharmaindustrie. Doch was hilft wirklich gegen lästigen Schnupfen? Vom Schmalzwickel bis zum Heilfasten – wir stellen einige Methoden vor.

Die Tage sind grau, die Nase tropft und jeder öffentliche Ort ist ein möglicher Virenpool. In der Erkältungsjahreszeit bleibt kaum jemand verschont. Viel Tee, frische Luft und Bettruhe: Diese Ratschläge sind altbekannt, doch die natürliche Erkältungsapotheke hat weitaus kreativere Lösungen zu bieten.

Gesundwickeln

Den traditionellen Wickel oder Umschlag gibt es in vielen Varianten: mit Kartoffeln oder ohne, heiß oder kalt, für verschiedene Körperstellen und Symptome. Die Apothekerin Ursula Sellerberg erklärt, dass es bei allen Varianten allerdings um eine simple physiologische Körperreaktion gehe. Kurzum: die Veränderung der Körpertemperatur, sagt Sellerberg. So werde der kalte Wadenwickel genutzt, um Fieber schonend zu senken. Bei Halsschmerzen könnten Umschläge mit kühlen Tüchern wohltuend wirken, da sie die Körperwärme aufnähmen und die geschwollenen Lymphknoten beruhigten, so Sellerberg.

Leide der Erkrankte unter Husten, könne ein Brustwickel Abhilfe schaffen. Für diesen würden feuchte Leinentücher von den Achseln bis zu den Rippenbögen gebunden. Darüber käme ein Handtuch, das wiederum mit einem Wolltuch umwickelt werde. Die Apothekerin rät, das Paket so lange zu tragen bis der Schweiß ausbricht. Für warme Umschläge eigneten sich nicht nur feuchte Tücher, auch gekochte und zerdrückte Kartoffeln ergäben geeignete Wärmeleiter, erklärt Sellerberg.

Darüber hinaus gäbe es noch ausgefallenere Wickel. Für besonders hartnäckige Fälle von Reizhusten könnten Kräuterzusätze wie Thymian und Zitronensaft die Wirkung eines Umschlags steigern, empfiehlt die Techniker Krankenkasse. Zur Bekämpfung von Bronchitis legt die Krankenkasse eine nicht ganz Veganer-freundliche Alternative nahe: Wickel mit warmem Schweineschmalz für Rücken und Brust. Bei Ohrenschmerzen könne demnach ein Zwiebelwickel helfen. Erwärmter Zwiebelsaft im Baumwolltuch rege die Durchblutung an und steigere die Abwehr.

Sellerberg weist auf einen weiteren Effekt der Wickel hin: Man dürfe nicht vergessen, dass die Behandlung seines Kindes oder seines Partners auch eine Form der Zuwendung sei. Die daraus entstehenden Gefühle der „Nähe und Menschlichkeit“ dürften für das Wohlgefühl und die Heilung nicht unterschätzt werden.

Medizin aus der Küche

„Schnupfen sollst du füttern, Fieber aushungern“, sagt man im Volksmund. Dies hänge vor allem von der Art der Erkrankung ab, erklärt Andreas Michalsen, Chefarzt am Immanuel Krankenhaus Berlin und Spezialist für klinische Naturheilkunde der Charité-Universitätsmedizin. Wohingegen bakterielle Erkrankungen häufig Hungergefühle auslösten, klagten Patienten mit viralen Krankheiten über Appetitlosigkeit. Michalsen ist spezialisiert auf Ernährung als natürliches Heilmittel.

Mehr zum Thema 1/

„Man sollte sich nichts reinzwingen“, rät Michalsen. Tatsächlich könne man eine natürliche Appetitlosigkeit als Hinweis des Körpers nehmen, dass ihm eine Fastenperiode gut täte. Für Anfänger wäre das Intervallfasten oder eine kurze Fastenperiode von etwa 16 Stunden angebracht. Mutige könnten auch mehrere Tage fasten. Zu lang sollte die Fastenzeit dem Arzt zufolge jedoch nicht andauern. Man dürfe sich auf keinen Fall quälen, sagt Michalsen.

Dennoch: Fasten könne nachweislich zu einer Heilung beitragen. Indizien deuten darauf hin, dass die Immunabwehr des Körpers im Fastenzustand besser funktionierte. Zudem könne die zellulare Selbstreinigung durch eine Fastenperiode angeregt und unterstützt werden.