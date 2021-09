Tinnitus : Wenn es piept, saust und brummt

„Der neidische Dämon hat meiner Gesundheit einen schlimmen Streich gespielt, nämlich mein Gehör ist seit drei Jahren immer schwächer geworden (…) (N)ur meine Ohren, die sausen und brausen Tag und Nacht fort (…) Ich bringe mein Leben elend zu.“ So beschreibt Ludwig van Beet­hoven am 29. Juni 1801 in einem Brief an seinen Freund Dr. Franz Gerhard Wegeler seine zunehmende Schwerhörigkeit und seinen Tinnitus.

Während Beethoven dämonische Kräfte am Werk sah, die seine Ohren schädigten, macht Martin Luther, der ebenfalls unter anfallsartigem Ohrensausen litt, sogar den „zottig’ Gesell“, also den Teufel, für sein Leiden verantwortlich. In einer Tischrede am 13. März 1533 schilderte Luther, wie stark ihn sein Tinnitus belastete. Übersetzt aus dem Lateinischen sagte er: „Niemand glaubt mir, wie viel Qualen der Schwindel, das Klingeln und Sausen der Ohren verursachen. Ich wage es nicht, eine Stunde un­unterbrochen zu lesen, auch nicht, etwas klar zu durchdenken oder zu betrachten; sogleich ist nämlich das Klingeln da, und ich sinke der Länge nach hin.“