Früherkennung von Hodenkrebs : Sexismus-Debatte um Krankenkassen-Clip mit Pornodarstellerin

Junge Männer haben häufig das Gefühl, mit dem Thema Krebs erst mal nichts zu tun zu haben. Eine Krankenkasse will mit einem Aufklärungsclip gegensteuern – doch die Aufmachung sorgt in sozialen Netzwerken für Kritik.

Eine junge Frau steht unter Dusche, als es an der Tür klingelt. Nur mit einem Handtuch bekleidet öffnet sie die Tür, dort steht ein junger Mann, der sich als ihr neuer Nachbar vorstellt. Sie bittet ihn herein, „auf ein paar Drinks“, und auf der Couch wird dann direkt geknutscht. Wenn Sie nun aber denken, Sie wissen, wie der Clip endet, täuschen Sie sich: Das Video unterbricht an dieser Stelle – und die junge Frau erklärt in der nächste Szene an einem Modell, wie Männer sich selbst nach möglichen Anzeichen für Hodenkrebs abtasten können.

Der an einen Porno angelehnte Clip stammt von der Techniker Krankenkasse und soll zu einer besseren Früherkennung von Hodenkrebs beitragen. Im Internet stieß der Aufklärungsclip mit der Pornodarstellerin Anny Aurora auf gemischte Reaktionen. „Sexistisch und nicht witzig“, nennt sie etwa Autorin Tara-Louise Wittwer auf Instagram, weitere Nutzer beklagen, dass nun selbst das Thema Krebs sexualisiert werde. „Das Video offenbart, wie wenig wir Männern zutrauen“, schreibt ein anderer User auf Twitter. Die Plattform Pinkstinks, die sich für Geschlechtergerechtigkeit einsetzt, beklagt auf Twitter: „Dieses Bild trifft auf das Klischee vom ständig lächzenden & leicht bekloppten Mann.“

Andere hingegen verteidigten das Video, unter anderem vom FDP-Politiker Konstantin Kuhle: „Statt in borniert-spießiger Weise über die erfolgreiche Hodenkrebs-Aufklärung der Techniker Krankenkasse zu schimpfen, sollten wir denen gleich die ganze Verantwortung für die Werbung zur Corona-Impfung übertragen! Good Job“, schrieb Kuhle in einem Tweet. Auf Youtube sammeln sich unter dem Video ebenfalls zahlreiche positive Reaktionen von Männern und kritisierte allenfalls die Darsteller: „Top, so macht man auf ein Thema aufmerksam. Etwas holzig im Schauspiel und Schnitt vielleicht, aber einen langweiligen Standard-Spot hätte ich nie komplett angeschaut“, kommentierte ein Nutzer.

Die TK selbst äußerte sich ebenfalls in einem Statement: „Eines möchten wir vorweg gerne deutlich machen: Diversität, Gleichstellung und respektvolles Miteinander sind uns sehr wichtig.“ Man habe „bewusst einen ungewöhnlichen Ansatz gewählt und die Aufklärung darüber in einem pornografischen Umfeld platziert.“ Allerdings sorgte auch dieses Statement wiederum für Aufregung. Ein User etwa schrieb auf Instagram: „Diese Stellungnahme macht es nur noch schlimmer!“

Hodenkrebs ist die häufigste Krebserkrankung bei jungen Männern

Ob nun „sexistisch“ oder „gut gemacht“: Aufmerksamkeit hat der TK-Clip auf jeden Fall generiert. Zwei Tage nach der Veröffentlichung verzeichnete der Clip auf Youtube bereits mehr als 108.000 Aufrufe. Ein Aufklärungsvideo der AOK erreichte im vergangenen Sommer nicht mal 8000 Zuschauer. Für junge Mädchen gehört es bereits vom ersten Frauenarztbesuch an dazu, dass sie lernen, ihre Brüste abzutasten. In eigener Verantwortung sollen sie so möglichst früh erkennen können, wenn es zu Veränderungen im Brustgewebe kommt, die im schlimmsten Fall Folge eines bösartigen Tumors sein könnten. Junge Männer hingegen haben das Gefühl, mit dem Thema Krebs erst einmal nichts zu tun zu haben.

Dabei ist Hodenkrebs laut der Deutschen Krebsgesellschaft die häufigste Krebserkrankung bei jungen Männern. Sie kommt zwar mit 1,6 Prozent der Krebserkrankungen nur selten vor, nimmt in den vergangenen Jahren aber zu. Über die Ursachen dieser Zunahme könne bisher nur spekuliert werden. Neben genetischen Faktoren spielten möglicherweise auch die Ernährung eine wichtige Rolle, heißt es. Ähnlich wie beim Brustkrebs gilt auch beim Hodenkrebs: Je früher behandelt wird, umso besser die Heilungschancen. Und es gilt ebenso: Der Betroffene selbst kann durch Ertasten von Unregelmäßigkeiten und Veränderungen die Krankheit früh entdecken.

Gut gedacht, mittelmäßig umgesetzt – bei aller Kritik darf man nicht vergessen: Es ist wichtig, dass Männer mal auf dieses Krankheitsbild aufmerksam gemacht werden. Entdeckt man den Krebs nicht früh, kann er auf Nebenhoden und Samenleiter übergreifen. Bei rund 95 Prozent der Männer tritt Hodenkrebs erst einmal nur in einem Hoden auf und ist dann noch gut behandelbar.

Die Ursachen für Hodenkrebs sind noch nicht eindeutig geklärt. Hodenhochstand im Kindesalter kann wie eine genetische Veranlagung ein Risikofaktor sein. Dabei macht Hodenkrebs erst einmal keine starken Symptome, meist äußert er sich durch schmerzlose Veränderungen am Hoden, den Männer eben ertasten können. Dazu zählen schmerzlose Verhärtungen, eine Schwellung im Hodenbereich, ein Schweregefühl oder ein Ziehen im Hoden oder in der Leiste. Aber auch Veränderungen oder Schmerzen an den Brustdüsen können ein Symptom sein.

Entdeckt ein Mann solche Veränderungen an sich, sollte er den Hausarzt oder Urologen aufsuchen. Früh erkannt ist der erste Therapieschritt meist eine operative Entfernung des erkrankten Hodens. Nach Angaben von Experten können so mehr als 90 Prozent der betroffenen Männer vollständig geheilt werden.

Zweite Video-Version mit lebendem Objekt

Wer gerne am lebenden Objekt gezeigt bekommen möchte, wie das korrekte Abtasten aussieht, wird übrigens auf der Webseite der Pornoinfluencerin fündig. Dort gibt es eine zweite, nicht-jugendfreie Version des Clips – jedoch nur gegen Altersnachweis und Bezahlung. Warum man das als Pornoclip getarnten Erklärvideo nicht auf den gängigen Pornoplattformen laufen ließe, wo sich die Hauptzielgruppe befindet? „Wir haben uns bewusst dagegen entschieden, die Kampagne auf den Seiten laufen zu lassen, bei denen nicht klar ist, wie das Alter kontrolliert wird und welche Inhalte sie präsentieren“, so der TK-Pressesprecher Michael Ihly gegenüber der F.A.Z.