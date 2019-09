Aktuelle Studie : Suizidrate unter Jugendlichen steigt nach Ferienende

Die Selbsttötungsrate sei an den ersten beiden Schultagen nach den Ferien um gut 30 Prozent erhöht: Eine neue Studie nimmt einen Zusammenhang zwischen Schule und psychischen Krisen von Minderjährigen an.

Die Schule spielt nach Ansicht von Experten eine Rolle bei der höheren Suizidrate unter Minderjährigen nach dem Ferienende. Während der Ferien ist die Wahrscheinlichkeit einer Selbsttötung unter Kindern und Jugendlichen um 19 Prozent verringert, wie aus einer am Montag in Essen veröffentlichten aktuellen Studie des RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung hervorgeht. Dagegen sei die Suizidrate an den ersten beiden Schultagen nach den Ferien um gut 30 Prozent erhöht.

Der Anstieg der Suizidrate nach den Ferien deute darauf hin, dass ein gewisser Zusammenhang zwischen der Schule und psychischen Krisen von Jugendlichen bestehe, sagte RWI-Gesundheitsökonomin Dörte Heger. Allerdings könne die Studie nicht zeigen, ob dies an Problemen mit Mitschülern, Schwierigkeiten im Unterricht oder an ganz anderen Gründen im schulischen Umfeld liege.

Nach Angaben des RWI geht unter Jugendlichen in Deutschland fast jeder achte Todesfall auf Selbsttötung zurück. Insgesamt sei die Rate jedoch niedrig. Von 10 Millionen Deutschen im Alter zwischen 6 und 19 Jahren nähmen sich pro Jahr durchschnittlich 221 das Leben.

In den Tagen nach den Ferien müssten die psychische Verfassung der Schüler sowie die Gefahren von Mobbing und Schulstress noch stärker in den Blick genommen werden, forderte Heger. So könnten gezielte Präventionsprogramme eingesetzt und Hinweise auf spezielle Hilfsangebote für Kinder und Jugendliche wie die „Nummer gegen Kummer“ gegeben werden.

