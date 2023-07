Prost: Bei einem Fest in Eisleben stoßen Besucher mit Bier an. Was hält die Niere davon? Bild: dpa

Ihre beiden Nieren liegen im oberen hinteren Bereich des Bauches. Genau genommen: Richtung Wirbelsäule im Flankenbereich. Sie sind von einer Kapsel aus Fett- und Bindegewebe umgeben. In ihrer Form und tatsächlich auch Farbe erinnern sie an Kidney-Bohnen (die deshalb nach dem englischen Wort für sie benannt sind) – nur dass die Organe viel größer sind: beim Erwachsenen rund zehn bis zwölf Zentimeter lang und sechs Zentimeter breit. Durch die Nierenarterie wird das mit Abfallstoffen beladene Blut in die Niere hineingeführt. Die Nierenvene sorgt dafür, dass das gereinigte Blut wieder zurück in den Kreislauf strömt. Innerhalb der Niere durchläuft das Blut ein System aus rund einer Million Filtereinheiten, den sogenannten Nephronen. Sie machen die eigentliche Arbeit der Nieren.

Was genau machen sie?

Sie haben zahlreiche Aufgaben im Körper – viele, von denen man erst einmal gar nichts ahnt. Die Nieren entgiften und entwässern den Körper. Sie sind dafür verantwortlich, dass der Salz- und Säure-Base-Haushalt in Balance gehalten wird. Sie haben auf unterschiedliche Arten Einfluss auf den Blutdruck, sowohl hormonell als auch durch die Steuerung des Wasserhaushalts. Überhaupt sind die Nieren Produktionsstätten lebenswichtiger Hormone wie etwa Renin und Erythropoetin. Das Erythropoetin kennt man aus der Dopingszene, es ist dafür verantwortlich, dass das Blut genügend Sauerstoff durch den Körper transportieren kann. Auch auf den Knochenstoffwechsel hat die Niere Einfluss. In ihr wird Vitamin D so umgewandelt, dass es für den Körper brauchbar ist. Funktionieren die Nieren nicht richtig, kann es schnell zu brüchigen Knochen kommen, der sogenannten Osteoporose.