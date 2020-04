Sozialpsychologe über Masken : „Wir werden altruistischer“

Mehr als ein modisches Accessoire: So individuell die Maske, so individuell der Mensch dahinter. Bild: EPA

Herr van Dick, bislang kam man sich hierzulande mit Gesichtsmaske wie ein Aussätziger vor. Woran liegt das?

Daran, dass wir in Deutschland Masken vor allem vom Zahnarzt kennen. Menschen, die häufiger ins Krankenhaus müssen, kennen sie noch, aber sicher ist, dass die Maske immer im Kontext von Krankheit gesehen wird. Wir haben in Deutschland auch keine Kultur, dass wir denken: Diejenigen, die die Maske tragen, schützen andere. Das ist erst mal auch gar nicht so einfach zu verstehen: Masken sind ja auch in anderen Situationen eher für den Träger wichtig, im Karneval oder sogar beim Bankraub.