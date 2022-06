Affenpocken-Infektion : „Man kann sich überall mit irgendwas anstecken“

Herr Aengenheister, Sie waren einer der Ersten, bei dem in Deutschland eine Affenpocken-Infektion festgestellt wurde. Hatten Sie vorher schon mal von dieser Krankheit gehört?

Zwei oder drei Wochen bevor ich mich angesteckt habe, habe ich erstmals von Affenpocken gehört. Vorher wusste ich gar nicht, dass es so etwas gibt. Anfang Mai wurde dann von ersten kleineren Ausbrüchen auch in Europa berichtet, was eher untypisch hier ist. Die meisten Fälle gibt es ja in Afrika.

Ihnen war also sofort klar, um was es sich handelt, als die ersten Symptome auftraten?

Ich war im Urlaub in Maspalomas gewesen. Das war eine Art Hotspot mit einem größeren Ausbruch, wie ich nach meinem Urlaub gelesen habe.

Auf Gran Canaria hatte Anfang Mai die „Maspalomas Pride“ stattgefunden, ein Festival vor allem für Schwule, das sich zu einem ersten großen Ansteckungsherd entwickelte.

Genau. Darum hieß es auch, wer dort gewesen sei, solle ganz besonders auf Symptome achten. Ein Bekannter von mir, den ich zufällig in Spanien getroffen hatte und mit dem ich dort engen Kontakt hatte, der war nach seinem Urlaub positiv getestet worden. Und der hat mir dann zum Glück ganz offen und ehrlich Bescheid gegeben, dass er Affenpocken hat und welche Symptome er hat.

Was waren die Symptome?

Bei ihm war es etwas anders als bei mir: Er hatte zuerst Pocken und ein bisschen später Schwellungen und Fieber, ich hatte von einem Tag auf den anderen morgens plötzlich das volle Programm mit Fieber, Lymphknotenschwellungen, Kopf- und Gliederschmerzen, Schweißausbrüchen und dazu auch noch eine Pocke. Kurz danach kamen drei weitere dazu. Mein Bekannter hatte 14 Stück davon.

Wo hatten Sie die Pocken?

Eine im Genitalbereich kurz über dem Hoden, eine am rechten Oberarm, wo das Schultergelenk anfängt, dann eine weitere auf der Kopfhaut, die hat man aber gar nicht gesehen, weil da Haare drüber waren. Ich habe sie selbst erst beim Duschen, als ich mir die Haare gewaschen habe, ertastet. Und eine hatte ich am Popo direkt am Schließmuskel, die war ziemlich unangenehm.

Wie sehen die Pocken aus?

Anfangs wie Pickel, da kann man sie auch kaum von einem normalen Pickel unterscheiden. Nach ein bis zwei Tagen bildet sich ein weißer Kreis obendrauf, aus dem ein Sekret, wie ein Wundsekret, ausläuft.

Sind die Pocken schmerzhaft?

Nur die Pocke am Popo tat weh, die anderen habe ich kaum gemerkt. Aber es war auszuhalten, so krass war es nicht.

Wie hat Ihre Familie auf die Infektion reagiert?

Ich wollte an dem Tag, es war der 26. Mai, also Christi Himmelfahrt, mit meiner Familie einen Ausflug machen. Als ich dann plötzlich am Morgen krank war, habe ich meine Eltern angerufen und ihnen gesagt, dass ich wahrscheinlich Affenpocken habe. Da hat meine Mama gesagt: Ich schicke dir jetzt direkt den Papa vorbei, und dann lasst ihr das testen.

Sie sind mit ihm ins Krankenhaus gefahren?

Ja. Es war ja Feiertag, und da ich weiß, dass Labore nicht alles testen können, habe ich gesagt, wir fahren gleich in die Notaufnahme der Kölner Uniklinik, dort sind sie auch auf exotische Krankheiten spezialisiert. Die nötigen Testkapazitäten gab es vor vier Wochen bei allen Ärzten ja noch nicht. Mittlerweile weiß ich, dass zumindest die Schwerpunktärzte hier im Raum Köln auch auf Affenpocken testen und an Labore schicken können.

Konnten die Ärzte an der Uniklinik die Krankheit gleich richtig einschätzen?

Ich habe denen sofort gesagt, dass ich sicher bin, Affenpocken zu haben, und mich gerne darauf testen lassen möchte. Die waren total nett. Die Bereitschafts­ärztin hat mich gleich mitgenommen und sich erst mal einen Ganzkörper-Schutzanzug angezogen, bevor sie mich untersucht hat. Dann hat sie noch einen Kollegen angerufen, einen Dermatologen, weil sie sich, wie sie sagte, mit Affenpocken nicht auskennt. Der kam nach fünf Minuten.

Wie verlief die Untersuchung?

Der Dermatologe hat eine Pocke mit einer Nadel aufgestochen, sodass die Flüssigkeit rauslief. Die wurde dann mit einem Wattestäbchen abgetupft und ins Labor für einen PCR-Test gegeben, wie man das auch von Corona kennt. Zudem wurde mir auf Empfehlung des Arztes noch Blut abgenommen, um meine Entzündungswerte zu messen und auch, um mich auf HIV, Hepatitis und Syphilis zu testen, damit nichts übersehen wird.